Geschreven door Jordi Smit 25 okt 2020 om 21:10

© Proshots

Bondscoach Frank de Boer heeft Daley Blind, Davy Klaassen, Quincy Promes en Perr Schuurs opgenomen in de voorselectie voor de interlands van half november. Dat maakt de Nederlandse voetbalbond bekend.

De hoofdtrainer selecteerde in oktober Ajacieden Blind en Promes ook al, terwijl Klaassen en Schuurs vanuit de voorselectie afvielen. Sinds de terugkeer van Klaassen bij Ajax laat de middenvelder echter zien nog altijd uitstekend op topniveau mee te kunnen, waardoor hij ditmaal een goede kans maakt om bij de definitieve selectie aan te sluiten. Ook Schuurs maakte de afgelopen weken voor Ajax een zeer sterke indruk, onder meer in het thuisduel in de Champions League tegen Liverpool.

De mannen van De Boer spelen op woensdag 11 november een oefenwedstrijd in de Johan Cruijff Arena tegen Spanje. Een aantal dagen later speelt Oranje een thuisduel in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina. Woensdag 18 november voetbalt het Nederlands elftal het laatste groepsduel tegen Polen (uit). Het land dat als eerste in de poule eindigt, plaatst zich voor het eindtoenooi in 2021. Mocht Nederland dat zijn, dan hoopt de KNVB dit toernooi te mogen organiseren.