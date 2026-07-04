De Boer noemt ideale Koeman-opvolger: "Hij is een Cruijff-adept"
De zoektocht naar een nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is in volle gang en volgens Guus Hiddink en Ronald de Boer moet de KNVB daarbij vooral groots durven denken. Beiden zien Pep Guardiola als een droomkandidaat om Ronald Koeman op te volgen.
Hiddink denkt dat de huidige directeur topvoetbal Nigel de Jong in ieder geval een poging moet wagen om Guardiola te overtuigen. "Dat is een trainer die werkt in de traditie van Cruijff. Dat vind ik wel een heel leuk idee. Hoe realistisch het is, weet ik niet, maar ik zou zeker een poging wagen als ik De Jong was", vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.
Mocht Guardiola niet haalbaar blijken, dan heeft Hiddink nog een andere naam op zijn lijstje. "Ik vind Peter Bosz ook een heel geschikte kandidaat, qua leeftijd, qua manier van voetballen. Ik denk dat PSV daar niet zomaar aan mee zal werken, maar misschien is daar wel een oplossing voor te vinden en dan kijk ik terug naar het verleden. In het seizoen 1994/1995 was ik net weg bij Valencia en PSV vroeg me om terug te komen, want ze zochten een trainer."
Daarbij verwijst de oud-bondscoach naar een eerdere constructie tussen de KNVB en PSV. "Daarvoor vond ik het te vroeg. En toen zijn PSV en de KNVB tot de oplossing gekomen, dat Dick Advocaat, die bondscoach was, trainer werd van PSV en dat ik aan de slag ging als bondscoach. Zo’n constructie zou je nu ook kunnen doen met Bosz als bondscoach en Arne Slot als trainer van PSV", suggereert Hiddink.
Ook Ronald de Boer hoopt dat Guardiola in beeld komt. Hij wijst daarbij op eerdere uitspraken van de Spaanse trainer. "In de documentaire Força Koeman heeft hij zelf gezegd dat de KNVB hem altijd kan bellen. Dat moet Nigel de Jong natuurlijk altijd doen."
De Boer denkt bovendien dat de timing niet eens zo ongunstig hoeft te zijn. "Misschien dat Nigel dan hoort dat het net te vroeg komt voor Pep, want hij is natuurlijk onlangs pas gestopt bij Manchester City en heeft gezegd een sabbatical te willen nemen. Wellicht is dit juist een kans om toch betrokken te blijven bij de voetballerij, in een job waarin je niet het hele jaar vol aan de bak moet."
Volgens De Boer zou de komst van Guardiola veel meer betekenen dan alleen een sportieve impuls. "Het zou geweldige pr voor Nederland zijn, want Pep is het best denkbare uithangbord. Pep is een Cruijff-adept. Hij wil het Nederlandse voetbal iets teruggeven, omdat hij als speler en coach dankzij de trainer en adviseur Johan Cruijff is geworden tot wie hij nu is. Dat zegt hij in elk interview. Dit is de gelegenheid om zijn dankbaarheid in daden te vertalen."
Ook eventuele financiële bezwaren schuift De Boer terzijde. "Hij komt voor een onkostenvergoeding en ziet dit bondscoachschap als een erebaan. Ik hoop echt dat Nigel dit voor elkaar krijgt", besluit hij.
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