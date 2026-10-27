Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

Frank de Boer heeft openhartig verteld hoeveel pijn het mislopen van de landstitel met Ajax in 2016 hem heeft gedaan. De voormalig trainer van de Amsterdammers reageerde zijn frustraties soms alleen in de auto af op het stuur.

Toch vindt de 112-voudig international dat zijn eerste strafschop niet slecht werd genomen. "In mijn ogen was mijn eerste penalty gewoon goed genomen. Heel veel gasten schieten de bal op de ideale hoogte voor een keeper, maar dan gaat de doelman de verkeerde kant op. Dan zeggen mensen: 'Goede penalty.' Dat is gewoon vijftig procent geluk, daar kan ik zó boos om worden. Dat is gewoon heel slecht ingeschoten."

In Sportnieuws.nl De Maaskantine blikte De Boer eerst terug op het EK van 2000. Oranje werd in de halve finale na strafschoppen uitgeschakeld door Italië. De oud-verdediger miste zowel tijdens de reguliere speeltijd als in de beslissende reeks vanaf elf meter. "Ik had een heel goed EK. Alleen, je wordt afgerekend op die twee penalty's. En dat is terecht", vertelt De Boer in gesprek met Robert Maaskant.

Over zijn tweede poging is De Boer een stuk kritischer. Op advies van zijn broer Ronald besloot hij in het midden te schieten, maar de uitvoering mislukte volledig. "Mijn broer zei: 'Waarom schiet je niet gewoon in het midden?' Dus ik dacht: 'Waarom niet?' Alleen, die was echt slecht. Ik wilde hem hard door het midden schieten, maar ik raakte hem helemaal verkeerd. Daar ben ik wel écht ziek van geweest."

Ook het misgelopen kampioenschap met Ajax in 2016 liet diepe sporen achter. De ploeg van De Boer had tijdens de laatste speelronde aan een overwinning op De Graafschap genoeg, maar bleef door de gelijkmaker van Bryan Smeets steken op 1-1. "Daar heb ik echt wel last van gehad. Daar ben ik ook lang ziek van geweest, omdat ik het gevoel had: 'Waarom heb ik het nou zo gedaan?'"

De teleurstelling kwam ook in de weken daarna nog regelmatig naar boven. "Ik zat weleens helemaal alleen in de auto te schelden en op het stuur te rossen…", vertelt De Boer. "Het was verschrikkelijk. Je wil dan van de aardbodem verdwijnen of naar een onbewoond eiland om helemaal niemand te zien voor drie à vier weken."