De Boer over ex-Ajacied: "Het leek of hij zijn broer had gestuurd"

Toen oud-Ajax-speler Ronald de Boer in de jaren negentig voor het eerst beelden zag van Márcio Santos met de wereldbeker van 1994, maakte de Braziliaan indruk. Maar toen de verdediger ruim een jaar later bij Ajax opdook, herkende De Boer hem nauwelijks nog.

"Het leek of hij zijn broer had gestuurd", zegt De Boer tegen De Volkskrant. "Dat smalle koppie was verdwenen, alsof hij het allemaal had laten lopen, dat met die wereldbeker het ultieme doel was bereikt. Het ging een beetje op zijn elfendertigst bij hem." Ajax haalde Santos in 1995 als opvolger van Frank Rijkaard, maar het avontuur werd geen succes.

Santos was toen al 36 en kon het niveau niet meer aan. "Maar hij kon geweldig koppen. Het leek alsof hij een springplank in zijn voeten had." Blessures, een longontsteking en een gescheurde achillespees maakten zijn Ajax-periode extra zwaar. De Boer herinnert zich nog de nasleep van die operatie: "Na de operatie zagen we het litteken. Het leek wel alsof hij bij een slager was geweest", aldus Ronald de Boer.