De Boer over oud-Ajacied: "Zijn hart huilt vaker dan hij laat zien"

Ronald de Boer, die jarenlang uitkwam voor Ajax en de glorietijd van de club meemaakte, kijkt met veel plezier terug op zijn carrière. Vooral zijn samenwerking met vleugelflitser Tijani Babangida blijft hem bij.

Tegenover Voetbal International vertelt De Boer: "Ik heb hem nooit chagrijnig gezien. Zijn eigen kwaliteiten als voetballer kende hij heel goed; dat-ie ongelooflijk snel was. Ik zeg altijd gekscherend: Ik heb hem groot gemaakt. Want ik heb Tijjani heel veel keren diep gestuurd. Ik hoefde niet eens zuiver te spelen, hij was zoveel sneller dan de rest. Dus ik heb heel fijn met hem samengewerkt. Iedereen had een zwak voor hem."

Toch weet De Boer dat het niet altijd positiviteit kan zijn bij Babangida. "Omdat hij goedlachs was, altijd positief. Zelfs nu zie je hem nog lachen. Binnenin huilt het hart waarschijnlijk vaker dan hij laat zien. Maar hij weet ook dat hij door moet, dat zijn vrouw hem nodig heeft", besluit hij.