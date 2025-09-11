AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

De Boer over oud-Ajacied: "Zijn hart huilt vaker dan hij laat zien"

Arthur
bron: Voetbal International
Ronald de Boer in Alkmaar bij een wedstrijd van AZ
Ronald de Boer in Alkmaar bij een wedstrijd van AZ Foto: © Pro Shots

Ronald de Boer, die jarenlang uitkwam voor Ajax en de glorietijd van de club meemaakte, kijkt met veel plezier terug op zijn carrière. Vooral zijn samenwerking met vleugelflitser Tijani Babangida blijft hem bij.

Tegenover Voetbal International vertelt De Boer: "Ik heb hem nooit chagrijnig gezien. Zijn eigen kwaliteiten als voetballer kende hij heel goed; dat-ie ongelooflijk snel was. Ik zeg altijd gekscherend: Ik heb hem groot gemaakt. Want ik heb Tijjani heel veel keren diep gestuurd. Ik hoefde niet eens zuiver te spelen, hij was zoveel sneller dan de rest. Dus ik heb heel fijn met hem samengewerkt. Iedereen had een zwak voor hem."

Toch weet De Boer dat het niet altijd positiviteit kan zijn bij Babangida. "Omdat hij goedlachs was, altijd positief. Zelfs nu zie je hem nog lachen. Binnenin huilt het hart waarschijnlijk vaker dan hij laat zien. Maar hij weet ook dat hij door moet, dat zijn vrouw hem nodig heeft", besluit hij.

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Amber Visscher (FC Utrecht) in actie tegen 1. FC Köln

Ajax Vrouwen hengelt speelster binnen: "Lef en creativiteit"

0
Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

Ajax-fans niet enthousiast: "Wij krijgen gewoon het afval"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ronald de Boer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Wim Kieft

Van Egmond geeft update over Wim Kieft: "De pijn was minder"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd