Geschreven door Jessica Westdijk 13 jan 2020 om 14:01

Ronald de Boer is nog altijd actief bij Ajax. Minder als trainer, maar vooral ook in andere rollen. Hij staat nog wel met de O17 en O19 twee keer per week op het veld, maar is daarnaast ambassadeur voor Ajax en binnen- en buitenland. Daarnaast heeft hij nog een derde rol.

“Ik ben mentor van 3 toptalenten”, zo vertelt hij in de podcast van Ajax. Die 3 talenten zijn Naci Ünüvar, Kenneth Taylor en Anass Salah-Eddine. “Ze willen in de Johan Cruijff Arena voetballen en ik begeleid ze daarin. We kijken video’s terug van wedstrijden die ze hebben gespeeld. En als het even wat minder gaat, heb ik mijn ervaringen die ik deel”, aldus de voormalig middenvelder annex aanvaller.

Ziet De Boer zichzelf nog eens aan de slag gaan als hoofdtrainer: “Ja en nee. Ik weet hoe het is, want ik zie het van dicht bij bij mijn broer. Het ziet er leuk is, maar is heel zwaar. Wat ik nu doe geeft me veel voldoening.”