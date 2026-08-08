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De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"

Amber
bron: Ziggo Sport
Ronald de Boer
Ronald de Boer Foto: © BSR Agency

Ronald de Boer ziet Noa Lang als een uitstekende voetballer, maar heeft zijn twijfels over de persoonlijkheid van de aanvaller. De oud-Ajacied reageerde bij Ziggo Sport op de mogelijke komst van de 27-jarige linksbuiten naar Amsterdam. Lang geldt als een belangrijke kandidaat om Mika Godts op te volgen wanneer de Belg vertrekt.

Ajax en Lang zouden inmiddels met elkaar hebben gesproken over een mogelijke terugkeer. De Boer is onder de indruk van wat Lang op het veld kan brengen, maar vraagt zich af of hij binnen de huidige selectie past.

"Ik ben gek van Lang als voetballer, maar als persoonlijkheid niet", begint De Boer. "Ik weet niet of Ajax daar goed aan doet. Als speler wel, maar als persoonlijkheid weet ik niet of je hem in de groep moet hebben. Als Lang zo goed was geweest, was hij wel gebleven bij Napoli en Galatasaray."

Volgens De Boer zijn er al langer vraagtekens rond het gedrag en de instelling van Lang. "Er is toch wat mis met die jongen. Qua persoonlijkheid? Dat weet ik niet. Als coach heb je vaak wel een beetje een hoofdpijndossier met hem. Dat hoor je van iedereen."

De oud-international wijst daarnaast op de verschillende interesses van Lang naast het voetbal. "Hij is vaak ook met andere dingen bezig, zoals muziek maken." Toch denkt De Boer dat een sterke spelersgroep mogelijk een positieve invloed op de aanvaller kan hebben.

"Ik denk dat Daley Blind, Marc ter Stegen, Davy Klaassen en Julian Brandt hem wel bij z'n lurven zouden pakken. Misschien valt het dan wel mee als je in zo'n groep belandt", besluit de voormalig Oranje-international.

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