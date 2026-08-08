De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"

Ronald de Boer ziet Noa Lang als een uitstekende voetballer, maar heeft zijn twijfels over de persoonlijkheid van de aanvaller. De oud-Ajacied reageerde bij Ziggo Sport op de mogelijke komst van de 27-jarige linksbuiten naar Amsterdam. Lang geldt als een belangrijke kandidaat om Mika Godts op te volgen wanneer de Belg vertrekt.

Ajax en Lang zouden inmiddels met elkaar hebben gesproken over een mogelijke terugkeer. De Boer is onder de indruk van wat Lang op het veld kan brengen, maar vraagt zich af of hij binnen de huidige selectie past. "Ik ben gek van Lang als voetballer, maar als persoonlijkheid niet", begint De Boer. "Ik weet niet of Ajax daar goed aan doet. Als speler wel, maar als persoonlijkheid weet ik niet of je hem in de groep moet hebben. Als Lang zo goed was geweest, was hij wel gebleven bij Napoli en Galatasaray."