De Boer vergelijkt Ajax-speler met zichzelf: "Veel kwaliteit"

"Hij is een jongen met heel veel kwaliteit", vertelt De Boer in een special van Ajax op YouTube. "Als je hem in een eerste oogopslag ziet denk je: wat is nu zijn kwaliteit? Dat is eigenlijk alles in mijn ogen. Hij is snel, vrij sterk, heeft een goed overzicht en goede techniek. Hij is vrij compleet, een echte Ajax-speler vind ik wel."

"Hij heeft wel een positieve uitstraling van: kom maar op, ik doe mijn ding", vervolgt hij. "Hij kapt bijvoorbeeld op het juiste moment iemand uit. Die uitstraling moet Ajax ook altijd hebben, dat je jeugdspelers altijd in kan brengen en die bravoure uitstralen. Hij is daarvan echt een exponent in mijn ogen."

"Hij was geloof ik zeventien toen hij de band omkreeg, als linkercentrale. Als centrale verdediger moet je gewoon heel veel praten. Je moet alles neerzetten. Ik was zelf ook altijd aanvoerder in de jeugd en ik praatte gewoon heel veel. Ik coachte Marc Overmars nog als hij een voorzet moest geven bijvoorbeeld, zo was ik altijd bezig. Ik weet niet of hij dat heeft, eerlijk gezegd", aldus De Boer.