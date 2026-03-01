De Boer wil langer verblijf ontevreden Ajacied: "Van grote waarde"

Ronald de Boer ziet nog altijd een belangrijke rol weggelegd voor Wout Weghorst bij Ajax. De voormalig middenvelder van de Amsterdammers spreekt zich bij de NOS uit over de spits, die dit seizoen genoegen moet nemen met een reserverol achter Kasper Dolberg.

"Ik vind Wout nog steeds van grote waarde", stelt De Boer. "Ondanks dat Ajax een slecht seizoen draait, is hij nog één van de meest stabiele spelers in de selectie. Ja, ik zou Wout zeker houden, volgens mij zijn er ook niet echt goede vervangers voor hem." Volgens de oud-international brengt Weghorst kwaliteiten die niet altijd direct zichtbaar zijn, maar wel degelijk bijdragen aan het team.

"Wout is niet de meest gepolijste spits, zoals de fans graag bij Ajax zien. Maar ja, dat is Guus Til ook niet en die wordt erg gewaardeerd bij PSV. Als types als Patrick Kluivert, Marco van Basten of hoe ze ook mogen heten er niet zijn, dan moet je kijken wat je wel hebt, en dan vind ik Weghorst een prima alternatief", vervolgt De Boer. "Tegen Fortuna Sittard bijvoorbeeld, dan zie ik toch wel weer dat belangrijke balletje dat hij aflegt op Mika Godts. Wout doet weinig fout, moet ik zeggen."

Dat Dolberg momenteel de voorkeur krijgt, begrijpt De Boer wel. "Hij doet goede dingen voor het elftal, al drukt zich dat nog niet uit in scorend vermogen", legt hij uit. "Maar hij wordt ook niet echt in stelling gebracht door de rest. Vaak moet hij het zelf creëren. Daardoor maakt hij nog niet echt het verschil. Als het team beter gaat draaien, dan gaat Dolberg ook zeker renderen."

Toch verwacht De Boer niet dat Weghorst ook volgend seizoen nog in Amsterdam speelt, mede door zijn aflopende contract. "Wout is op dit moment natuurlijk niet blij, dat is altijd wel goed te zien bij hem. En Dolberg is voor tien miljoen gehaald, dus die vertrekt ook niet zomaar. Het ligt eraan wat Wout zelf wil. Accepteert hij deze rol opnieuw? Ik denk het eigenlijk niet", besluit hij. "Dus ik verwacht dat hij voor een ander avontuur kiest. Het gerucht gaat dat FC Twente interesse heeft. En dat zou ook absoluut een mooie afsluiting zijn van zijn carrière."