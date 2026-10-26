De Boer zat er mentaal doorheen: "Wilde op onbewoond eiland zitten"

Frank de Boer heeft lang last gehad van het misgelopen kampioenschap van Ajax in 2016. De Amsterdammers verspeelden op de laatste speeldag van de Eredivisie de landstitel door gelijk te spelen tegen De Graafschap. Daardoor ging PSV er met het kampioenschap vandoor. In De Maaskantine van Sportnieuws vertelt De Boer hoe zwaar die teleurstelling hem viel.

"Daar heb ik echt last van gehad. Daar ben ik echt lang ziek van geweest", erkent de oud-trainer. De frustratie zat diep, zo blijkt uit zijn terugblik. "Dan zat ik in m'n eentje in de auto en zat ik op mezelf te schelden en op het stuur te rossen. Verdomme, waarom had je het nou zo gedaan? Je wil eigenlijk gewoon van de aardbodem verdwijnen op dat moment."

De Boer had na afloop het liefst een tijdje helemaal niemand om zich heen gehad. "Je wil op een onbewoond eiland zitten en drie of vier weken even niemand aanhoren. Dat gaat niet, want je moet ook gewoon de pers te woord staan. Dat deed ik ook braaf, maar in principe heb je er helemaal geen zin in. Op dat moment kan alles je gestolen worden", vertelt de clubloze trainer.