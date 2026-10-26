De Boer zat er mentaal doorheen: "Wilde op onbewoond eiland zitten"
Frank de Boer heeft lang last gehad van het misgelopen kampioenschap van Ajax in 2016. De Amsterdammers verspeelden op de laatste speeldag van de Eredivisie de landstitel door gelijk te spelen tegen De Graafschap. Daardoor ging PSV er met het kampioenschap vandoor. In De Maaskantine van Sportnieuws vertelt De Boer hoe zwaar die teleurstelling hem viel.
"Daar heb ik echt last van gehad. Daar ben ik echt lang ziek van geweest", erkent de oud-trainer. De frustratie zat diep, zo blijkt uit zijn terugblik. "Dan zat ik in m'n eentje in de auto en zat ik op mezelf te schelden en op het stuur te rossen. Verdomme, waarom had je het nou zo gedaan? Je wil eigenlijk gewoon van de aardbodem verdwijnen op dat moment."
De Boer had na afloop het liefst een tijdje helemaal niemand om zich heen gehad. "Je wil op een onbewoond eiland zitten en drie of vier weken even niemand aanhoren. Dat gaat niet, want je moet ook gewoon de pers te woord staan. Dat deed ik ook braaf, maar in principe heb je er helemaal geen zin in. Op dat moment kan alles je gestolen worden", vertelt de clubloze trainer.
Ajax kwam op bezoek bij De Graafschap niet verder dan 1-1. Bryan Smeets maakte de gelijkmaker voor de thuisploeg, waardoor de Amsterdammers de landstitel uit handen gaven. PSV won tegelijkertijd met 1-3 op bezoek bij PEC Zwolle en passeerde Ajax daardoor op de ranglijst. Enkele weken na de pijnlijke ontknoping vertrok De Boer bij Ajax. Tijdens zijn periode in Amsterdam won hij vier landstitels en één Johan Cruijff Schaal. Toch bleef het misgelopen kampioenschap van 2016 hem nog lange tijd achtervolgen.
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