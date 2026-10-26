Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

De Boer zat er mentaal doorheen: "Wilde op onbewoond eiland zitten"

Arthur
Frank de Boer
Frank de Boer Foto: © BSR Agency

Frank de Boer heeft lang last gehad van het misgelopen kampioenschap van Ajax in 2016. De Amsterdammers verspeelden op de laatste speeldag van de Eredivisie de landstitel door gelijk te spelen tegen De Graafschap. Daardoor ging PSV er met het kampioenschap vandoor. In De Maaskantine van Sportnieuws vertelt De Boer hoe zwaar die teleurstelling hem viel.

"Daar heb ik echt last van gehad. Daar ben ik echt lang ziek van geweest", erkent de oud-trainer. De frustratie zat diep, zo blijkt uit zijn terugblik. "Dan zat ik in m'n eentje in de auto en zat ik op mezelf te schelden en op het stuur te rossen. Verdomme, waarom had je het nou zo gedaan? Je wil eigenlijk gewoon van de aardbodem verdwijnen op dat moment."

De Boer had na afloop het liefst een tijdje helemaal niemand om zich heen gehad. "Je wil op een onbewoond eiland zitten en drie of vier weken even niemand aanhoren. Dat gaat niet, want je moet ook gewoon de pers te woord staan. Dat deed ik ook braaf, maar in principe heb je er helemaal geen zin in. Op dat moment kan alles je gestolen worden", vertelt de clubloze trainer.

Ajax kwam op bezoek bij De Graafschap niet verder dan 1-1. Bryan Smeets maakte de gelijkmaker voor de thuisploeg, waardoor de Amsterdammers de landstitel uit handen gaven. PSV won tegelijkertijd met 1-3 op bezoek bij PEC Zwolle en passeerde Ajax daardoor op de ranglijst. Enkele weken na de pijnlijke ontknoping vertrok De Boer bij Ajax. Tijdens zijn periode in Amsterdam won hij vier landstitels en één Johan Cruijff Schaal. Toch bleef het misgelopen kampioenschap van 2016 hem nog lange tijd achtervolgen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Henk Spaan

Henk Spaan ziet drie uitblinkers: "Daarom staat Ajax nu tweede"

0
Noa Lang

'Ajax zet in op oude bekende en wil Noa Lang naar Amsterdam halen'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Frank de Boer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Tolu Arokodare viert zijn treffer voor Ajax in een thuiswedstrijd

Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

0
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Henk Spaan ziet drie uitblinkers: "Daarom staat Ajax nu tweede"

De Boer zat er mentaal doorheen: "Wilde op onbewoond eiland zitten"

'Ajax zet in op oude bekende en wil Noa Lang naar Amsterdam halen'

Míchel geeft toelichting over gecancelde wissel: "Té risicovol"

Kenneth Perez onder de indruk van Ajacied: "Buitencategorie"

Theo Janssen op de bres voor Ajacied: "Hij voegt wél dingen toe"

Van Hanegem: "Die zou ik meteen kopen als ik Jordi Cruijff was"

Gouka geniet van Ajacied: "Als hij wil, duwt hij hem onder het gras"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws