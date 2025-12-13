'De Boer ziet fout bij Ajax': "Stoten zich aan dezelfde steen"

Frank de Boer is tevreden over de aanpak van interim-trainer Fred Grim bij Ajax. In een interview met De Telegraaf laat de oud-speler en oud-trainer van de Amsterdammers weten dat hij het toejuicht dat Grim de jeugd weer kansen geeft. Ook ziet De Boer duidelijke overeenkomsten tussen zijn eigen periode als trainer en de huidige situatie bij de club.

In december 2010 nam Frank de Boer het trainersstokje over van Martin Jol bij Ajax. Ook toen was de selectie uit balans en heerste er onrust binnen de club. Toch ervoer De Boer het trainerschap niet als ingewikkeld. "Als trainer moet je je gewoon op de ontwikkeling van je team focussen. Natuurlijk kreeg ik veel vragen, maar ik schermde mijn spelers af. Alleen op het veld hadden wij invloed. Wat intern speelde was bijzaak."

Na het ontslag van John Heitinga werd Fred Grim tijdelijk aangesteld als trainer. Omdat Ajax nog altijd geen nieuwe hoofdtrainer heeft gevonden, staat Grim nog steeds voor de groep. "Ik ben blij dat Fred de jeugd een kans geeft", aldus De Boer. "Want dat is het DNA van de club Ajax. Fred weet wat zich op De Toekomst afspeelt. Dat is belangrijk, omdat je op die manier de club levend houdt. Jeugdspelers krijgen weer perspectief en weten dat ze een kans krijgen."

Volgens De Boer wordt het belang van de jeugdopleiding te vaak onderschat. "Het belang van de jeugd wordt weleens vergeten. Omdat we ons steeds weer aan dezelfde steen stoten: jongens van negentien jaar voor tien, twaalf of zestien miljoen euro kopen. En uiteindelijk keren we dan toch weer terug bij onze opleiding. Ik vind dat je daar altijd voor moet kiezen, omdat de pareltjes daar vandaan komen."

Tot slot schetst De Boer wat volgens hem nodig is om de spelersgroep weer in balans te brengen. "Voor een ervaren speler kun je weleens een miljoenenbedrag uittrekken. Het is zaak dat er in de jeugdopleiding goede trainers rondlopen die weten wat het inhoudt om een Ajax-speler te zijn. Ik geloof daarom in de combinatie van oud-spelers en beloftevolle trainers."