De Boer ziet gemiste kans: "Je moet ook kijken naar de toekomst"
Ronald de Boer had Jorrel Hato graag meer speeltijd zien krijgen bij Oranje. De oud-Ajacied is positief over de eerste interlandperiode van Xavi Hernández, maar had iets meer opkomende talenten in actie willen zien.
"Als ik hem een cijfer moet geven, geef ik hem een 7, dus een ruime voldoende", begint De Boer in de uitzending op Ziggo Sport. "Het was bij vlagen heel goed, maar het was bij vlagen ook best wel slecht. Ze waren kwetsbaar, maar ik heb wel genoten van bepaalde momenten. Er zit wel muziek in. Ik heb vaak wedstrijden gezien dat het saai was, maar het was nu niet saai. Ik heb wel mooie dingen gezien. Ik heb talenten die zich hebben laten gelden. Daar ben ik positief over."
"Ik heb wel een minpuntje naar Xavi en dat zijn gemiste spelers. Hij heeft Van Dijk, Dumfries en Van de Ven continu laten staan. Maar ik denk dat het ook een goed moment was om te voelen wat andere spelers brengen", vervolgt De Boer.
Hij had gehoopt dat Hato de kans had gekregen op de linksbackpositie. "Dat je als bondscoach erachter komt wat voor spelers je nou hebt. Hato viel goed in, maar die had je daarvoor ook al willen zien. Dat vind ik jammer", meent hij.
De Boer vindt dat hij het EK van 2028 in zijn achterhoofd moet houden. "Je moet ook kijken naar de toekomst. Ik zeg niet dat Van Dijk niet goed genoeg is, maar over twee jaar is hij 37 en ga je hem dan nog steeds gebruiken? Op het EK wil je er staan en ga je dat met Van Dijk doen?"
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De Boer ziet gemiste kans: "Je moet ook kijken naar de toekomst"
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