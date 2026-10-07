De Boer ziet gemiste kans: "Je moet ook kijken naar de toekomst"

"Als ik hem een cijfer moet geven, geef ik hem een 7, dus een ruime voldoende", begint De Boer in de uitzending op Ziggo Sport. "Het was bij vlagen heel goed, maar het was bij vlagen ook best wel slecht. Ze waren kwetsbaar, maar ik heb wel genoten van bepaalde momenten. Er zit wel muziek in. Ik heb vaak wedstrijden gezien dat het saai was, maar het was nu niet saai. Ik heb wel mooie dingen gezien. Ik heb talenten die zich hebben laten gelden. Daar ben ik positief over."

"Ik heb wel een minpuntje naar Xavi en dat zijn gemiste spelers. Hij heeft Van Dijk, Dumfries en Van de Ven continu laten staan. Maar ik denk dat het ook een goed moment was om te voelen wat andere spelers brengen", vervolgt De Boer.