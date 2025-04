De Bruyne krijgt advies: "Bij Ajax kan hij de koning worden"

De toekomst van Kevin de Bruyne is het onderwerp van gesprek in België. De middenvelder kondigde ondanks aan na dit seizoen te vertrekken bij Manchester City.

Bij het Belgische RTBF worden de Verenigde Staten en Saoedi Arabië genoemd als mogelijke vervolgstappen voor De Bruyne. Oud-voetballer Philippe Albert ziet de international van de Rode Duivels liever in Europa blijven. "De MLS speelt niet. Als hij in Saoedi-Arabië gaat spelen, weet ik niet zeker of hij terugkomt voor het nationale team", aldus Albert, die een opvallende suggestie doet. "Bij een club als Ajax kan hij de koning worden."

De 33-jarige De Bruyne speelt al sinds 2015 bij Manchester City, dat hem voor bijna tachtig miljoen euro overnam van Wolfsburg. In totaal kwam de Belg 414 officiele wedstrijden in actie voor de Citizens. Daarin was hij 106 keer trefzeker en gaf hij 176 assists.