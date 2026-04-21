De Cler: "We verloren met AZ de finale van Ajax, een rampweek"
Tim de Cler heeft zondag genoten van de bekerfinale tussen AZ en NEC. De oud-speler van onder meer Ajax speelde zelf in totaal vier finales. Daarvan won hij er twee.
"Wij verloren met AZ de finale van Ajax, in 2007. Dat was sowieso een rampweek, want de week daarvoor hadden we het kampioenschap al verspeeld", blikt De Cler terug bij ESPN. "Heel af en toe denk ik nog wel eens terug aan die weken. Of eigenlijk ieder jaar, als het einde van het seizoen nadert. 'Wat als', denk ik dan."
"Het was een uniek seizoen, maar we gaven het in de laatste week helemaal weg. Een jaar later won ik de beker wel met Feyenoord, dus dat was een soort revanche", geeft hij aan.
Wat voor De Cler de mooiste finale was? "De eerste die ik speelde was met Ajax tegen Fortuna. Toen was ik nog jong en maakte ik het anders mee dan op latere leeftijd. Later kon ik er meer van genieten. Eigenlijk was, hoe gek het ook klinkt, die van 2007, met AZ tegen Ajax, wel de mooiste. Ook al verloren we die na strafschoppen."
Een jaar later won De Cler de beker met Feyenoord. "Van Roda. Dat was de leukste, omdat we wonnen en een feestje konden vieren. Maar van tevoren hadden we niet het gevoel dat we die konden verliezen. Als Feyenoord de bekerfinale speelt, zitten er altijd meer Feyenoord-supporters, dan fans van de tegenstander. Dus het was voor ons gewoon een thuiswedstrijd, zoals alle andere."
