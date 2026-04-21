De Cler: "We verloren met AZ de finale van Ajax, een rampweek"

Amber
bron: ESPN
Tim de Cler Foto: © BSR Agency

Tim de Cler heeft zondag genoten van de bekerfinale tussen AZ en NEC. De oud-speler van onder meer Ajax speelde zelf in totaal vier finales. Daarvan won hij er twee.

"Wij verloren met AZ de finale van Ajax, in 2007. Dat was sowieso een rampweek, want de week daarvoor hadden we het kampioenschap al verspeeld", blikt De Cler terug bij ESPN. "Heel af en toe denk ik nog wel eens terug aan die weken. Of eigenlijk ieder jaar, als het einde van het seizoen nadert. 'Wat als', denk ik dan."

"Het was een uniek seizoen, maar we gaven het in de laatste week helemaal weg. Een jaar later won ik de beker wel met Feyenoord, dus dat was een soort revanche", geeft hij aan.

Wat voor De Cler de mooiste finale was? "De eerste die ik speelde was met Ajax tegen Fortuna. Toen was ik nog jong en maakte ik het anders mee dan op latere leeftijd. Later kon ik er meer van genieten. Eigenlijk was, hoe gek het ook klinkt, die van 2007, met AZ tegen Ajax, wel de mooiste. Ook al verloren we die na strafschoppen."

Een jaar later won De Cler de beker met Feyenoord. "Van Roda. Dat was de leukste, omdat we wonnen en een feestje konden vieren. Maar van tevoren hadden we niet het gevoel dat we die konden verliezen. Als Feyenoord de bekerfinale speelt, zitten er altijd meer Feyenoord-supporters, dan fans van de tegenstander. Dus het was voor ons gewoon een thuiswedstrijd, zoals alle andere."

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen geeft Ajax transfertip: "Die zou je nou moeten halen"

Serdar Gözübüyük

KNVB maakt scheidsrechter voor wedstrijd NAC Breda - Ajax bekend

Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

Driessen geeft Ajax transfertip: "Die zou je nou moeten halen"

KNVB maakt scheidsrechter voor wedstrijd NAC Breda - Ajax bekend

Cruijff moet aan de bak: "Dat zal Ajax voorlopig niet worden"

Iraola naar Ajax? "Trainer die eventueel op een lijst zou staan"

Sky Sport komt met ander geluid over Wout Weghorst: "Aangeboden"

'Jordi Cruijff zet 'dikke streep' door naam van Dick Schreuder'

Onrust onder scheidsrechters: "De bond kiest de kant van clubs"
