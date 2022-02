Geschreven door Jessica Westdijk 09 feb 2022 om 10:02

Het voetbalseizoen nadert langzaamaan zijn apotheose en Ajax strijdt nog op drie fronten mee om de prijzen. De titel is na de overwinning op PSV weer een stapje dichterbij en ook in het bekertoernooi en in de Champions League liggen er nog kansen voor de Amsterdamse club. Het pakken van de unieke treble zal waarschijnlijk te hoog gegrepen zijn, maar Ajax wil er alles aan doen om zolang mogelijk mee te strijden in alle drie de competities.

De Eredivisie

Ook al wil Ajax heel graag ver komen in de Champions League, dat mag eigenlijk niet ten koste gaan van de prestaties in de Nederlandse competitie. Als Ajax kampioen wordt weet de club namelijk zeker dat het volgend jaar weer deel mag nemen aan de Champions League. Dat betekent op voorhand al tientallen miljoenen euro’s aan inkomsten die de club ook hard nodig heeft. Volgens mensen die op Voetbal wedden is Ajax ook dit seizoen weer de absolute favoriet, zeker na de zege op PSV eind januari.

Ajax is de afgelopen jaren gaan begroten op Champions League niveau en dat heeft de club geen windeieren gelegd. Twee titels en een eerste plaats(in het door Corona afgebroken seizoen werd geen titel gegeven) in de competitie en prima resultaten in de Champions League. Dat is alleen mogelijk geweest door meer geld uit te geven aan transfers en hogere salarissen te betalen. Daarmee neemt Ajax in zekere zin een risico, want als de lucratieve Champions League gemist wordt kan de club in de financiële problemen komen.

Zolang er echter genoeg focus op de titeljacht gelegd blijft worden zijn de miljoenen uit de Champions League verzekerd en kunnen ze in Amsterdam doorbouwen aan een sterk elftal.

De UEFA Champions League

De jacht op de Champions League wordt in de achtste finale hervat met een tweeluik tegen Benfica. Ajax is volgens bookmakers als Bet365 absoluut niet de favoriet om het miljardenbal te winnen, maar een gevaarlijke outsider is het team van coach Erik ten Hag zeker.

In de achtste finale wacht een confrontatie met Benfica, een club die Ajax zou moeten kunnen verslaan. Vanaf de kwartfinales wachten dan gegarandeerd tegenstanders van een hoger kaliber, maar waarom zou Ajax niet kunnen verrassen tegen een grote tegenstander? Drie jaar geleden werden tenslotte ook grootheden uit het Europese voetbal als Real Madrid en Juventus verslagen. Of De Amsterdammers net zo goed zijn als toen is de vraag, en daar zal de komende maanden antwoord op gegeven worden.

Winnen van de Champions League is een droom van de club(leiding) en daarvoor wordt alles in het werk gesteld. Het zou de bekroning op het werk van de afgelopen jaren zijn.

De KNVB Beker

Mocht het lukken om bovenstaande twee competities tot een positief einde te brengen, dan moet Ajax ook de KNVB beker nog winnen om de befaamde treble in de wacht te slepen. Pas één keer eerder lukte het Ajax om alle drie de toernooien in 1 jaar te winnen. In Europa lukte het überhaupt slechts enkele teams om dit voor elkaar te krijgen.

In de KNVB beker, die zeker de laagste prioriteit heeft, moet Ajax zien af te rekenen met Vitesse. Als dat lukt ligt de weg naar de finale open en zijn alleen PSV en AZ nog serieuze tegenstanders van statuur.

Wie weet kan Ajax de dennenappel dan omhoog houden in de Kuip, het stadion van de concurrent uit Rotterdam die al uitgeschakeld is in de strijd om de KNVB Beker.