07 sep 2020

Mohammed Kudus maakte in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een positieve indruk. De middenvelder houdt zich uitstekend staande tussen de spelers van Ajax, en valt tijdens wedstrijden bovenal op door zijn spelplezier dat hij uitstraalt. Ajax heeft dan ook een speler binnengehaald die dit seizoen zomaar eens een vaste basiskracht kan worden.

Kudus is evenals Antony pas 20 jaar oud, maar dat betekent allerminst dat trainer Erik ten Hag geen gebruik van hem gaat maken. De voetballer heeft volgens de oefenmeester duidelijk een aantal stappen voorsprong op zijn Braziliaanse teamgenoot, die veel positiviteit te horen krijgt over zijn spel. “Hij heeft een soortgelijke potentie als dat wij in Antony zagen, met het belangrijke verschil dat hij al langer in Europa is. Hij spreekt ook vloeiend Engels. Qua aanpassing heeft hij dus een voorsprong, maar in beide gevallen is het afwachten hoeveel aanpassingstijd ze nodig hebben”, vertelde de oefenmeester al eerder aan Voetbal International.

Right to Dream Academy

De jonge Ghanees weet als geen ander zijn voetballeven te waarderen, juist omdat hij óók weet wat de keerzijde van het leven is. De voetballer groeide vanaf het jaar 2000 op in het arme Accra, de hoofdstad van zijn geboorteland Ghana. Het is dezelfde stad als waar de Right to Dream Academy ligt, een voetbalschool speciaal opgericht door voormalig Manchester United-scout Tom Vernon. Spelers die daar worden toegelaten, ontwikkelen niet alleen hun talent voor het voetbalspel, ook krijgen ze de kans om een gratis studie te doen. Op deze wijze moeten de toegelaten kinderen een eerlijke kans in de maatschappij krijgen.

Kudus had het geluk dat hij zich bij de academie mocht aansluiten. Hij wist echter als geen ander dat hij keihard zijn best moest doen om zijn grote droom te bereiken: profvoetballer worden. Zeker als hij keek naar de stad om zich heen, waar lang niet alle jongetjes dergelijke kansen kregen. Aan talent had hij echter geen gebrek, zo was al snel duidelijk. Kudus maakte op achttienjarige leeftijd, toen hij inmiddels zes jaar bij de academie was aangesloten, zijn droomtransfer. De middenvelder, die zowel aanvallend als controlerend op het middenveld uit de voeten kan, viel op bij het Deense FC Nordsjaelland. Waar de Ghanese voetballer in het eerste seizoen in Denemarken nauwelijks tot scoren kwam (hij maakte slechts drie doelpunten), was hij in zijn tweede seizoen een stuk trefzekerder met 11 goals in 25 wedstrijden.

Toekomst bij Ajax

Met zijn doelpuntenproductie heeft Kudus de potentie om Donny van de Beek op te volgen, die inmiddels naar Manchester United is vertrokken. Directeur voetbalzaken Marc Overmars hoopt, naast het aanblijven van Van de Beek, stiekem eveneens op het behouden van Nicolás Tagliafico. De vleugelverdediger staat in de nadrukkelijke belangstelling van onder meer Chelsea en Arsenal. De vraag is echter of de clubs aan de hoge vraagprijs kunnen voldoen waar Ajax zich aan vasthoudt. Als dit wél het geval is, dan kan dit eveneens positief uitpakken voor Kudus. De linksbenige middenvelder kan dan als linker controlerende middenvelder aan de slag, naast bijvoorbeeld Ryan Gravenberch, terwijl Lisandro Martínez dan richting de linksbackpositie kan verhuizen.

Een combinatie Gravenberch-Kudus is sowieso een om te onthouden, want beide voetballers lieten in de voorbereiding zonder meer zien elkaar eenvoudig te kunnen vinden en over grote voetbalkwaliteiten te beschikken. Hoewel beide talenten behoorlijk jong zijn en daarom over weinig ervaring beschikken, is dit juist altijd de strategie geweest waarvoor Ajax koos. Geen team dat volledig bestaat uit oudere spelers, maar jonge spelers de kans gunnen zichzelf in het eerste elftal te laten zien. Met Van de Beek als aanvallende middenvelder en Daley Blind als centrale verdediger heeft het talentvolle duo bovendien jongens om zich heen lopen die van de nodige sturing kunnen voorzien.