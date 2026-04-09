"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson"
Johan Inan heeft op de website van het AD een kritische analyse geschreven over het aankoopbeleid van Ajax. De verslaggever ziet dat er in de afgelopen jaren ontzettend veel (dure) spelers mislukt zijn bij de club uit Amsterdam.
"Nadat de succesvolle Marc Overmars begin 2022 vertrok, haalde Ajax veertig spelers", blikt hij terug. "Deze site beoordeelde ze allemaal en kwam niet verder dan één onomstreden voltreffer. Hoe is dat mogelijk? Elke club stelt een technisch directeur aan om goede spelers aan te trekken en een trainer aan te stellen die hen laat renderen. Ajax drukte die sleutels in handen van kandidaten die nog nooit een gebalanceerde selectie ter waarde van honderden miljoenen hadden samengesteld. Klaas-Jan Huntelaar was immers net een jaar gestopt als voetballer", constateert Inan.
"Zijn kompaan Gerry Hamstra had wel ervaring als TD, maar werkte nooit in het topsegment", vervolgt hij. "Hun opvolger Sven Mislintat blonk vooral uit in het spotten van talenten. Alex Kroes, die één van de grootste makelaarskantoren (SEG) opbouwde, was meer een dealmaker. Toeval of niet, al die directeuren schoten niet één keer in de roos", aldus Inan.
"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson", stelt hij. "De Liverpool-icoon was nota bene gestrikt door tijdelijke TD Kelvin de Lang. Davy Klaassen komt wellicht nog in de buurt van een groen kleurtje, maar dan nog: het was trainer Francesco Farioli die aandrong op een contract voor de routinier", besluit Inan.
Jorthy Mokio verlengt bij Ajax: "Dankbaar dat hij wil blijven"
Van Wolfswinkel over Ajax-wissels: "Wij hebben een betere bank"
"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson"
'The Champ' wil oud-Ajacied assisteren: "Ben betere veldtrainer"
"Gloukh heeft wellicht geluk dat Godts een toptransfer afdwingt"
Cruijff krijgt kritiek: "Na Overmars is Ajax helemaal ingestort"
Sutalo onder vuur: "Schandalig dat zo'n speler bij Ajax loopt"
Inan vreest voor Ajax: "Die hebben heel veel geld uitgegeven"
Ajax-talenten aangepakt: "Ik heb ze niet gezien tegen FC Twente"
VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"
Marcel Brands op zijn hoede: "Dat werd ooit ook over Ajax gezegd"
Suarez denkt aan spectaculaire terugkeer: "Als ze me nodig hebben"
Oud-Ajacied na miljoenentransfer: "Misschien ben ik te duur"
Spanning in subtop Eredivisie: "Heeft mede te maken met Ajax"
'RvC van Ajax praat niet meer met media': "Is echt niet aan ons!"
Alderweireld (37) wil snel terugkeren: "Als ze me nodig hebben..."
Van Kempen noemt twee zwakste schakels bij Ajax: "Echt slecht"
'Voormalig doelwit van Ajax nu in beeld bij Spaanse subtopper'
'PSV neemt Ajax niet serieus en vertrekt vlak voor duel naar Ibiza'
'Jordi Cruijff wil vleugelaanvaller gratis gaan ophalen bij PSG'
Ziyech in opspraak en ontvangt ernstig dreigement vanuit Israël
Evgeniy Levchenko over paspoortgate: "Mensen sloten hun ogen!"
Farioli op weg naar Ajax-scenario? "Het is een teleurstelling"
Johan Derksen snapt Ajax niet: "Hoe kunnen ze die nou kopen?"
Van Rooij poseert met jonge Ajax-supporter: "Een prachtig gebaar"
Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"
Strijd om plek 2 en 3: resterende programma's Ajax & concurrenten
"Ik denk dat Ajax zo slecht was omdat FC Twente zo goed was"
FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"
Heracles-directeur hoopvol: "Dat moet dan de ommekeer worden"