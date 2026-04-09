"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson"

Johan Inan heeft op de website van het AD een kritische analyse geschreven over het aankoopbeleid van Ajax. De verslaggever ziet dat er in de afgelopen jaren ontzettend veel (dure) spelers mislukt zijn bij de club uit Amsterdam.

"Nadat de succesvolle Marc Overmars begin 2022 vertrok, haalde Ajax veertig spelers", blikt hij terug. "Deze site beoordeelde ze allemaal en kwam niet verder dan één onomstreden voltreffer. Hoe is dat mogelijk? Elke club stelt een technisch directeur aan om goede spelers aan te trekken en een trainer aan te stellen die hen laat renderen. Ajax drukte die sleutels in handen van kandidaten die nog nooit een gebalanceerde selectie ter waarde van honderden miljoenen hadden samengesteld. Klaas-Jan Huntelaar was immers net een jaar gestopt als voetballer", constateert Inan.

"Zijn kompaan Gerry Hamstra had wel ervaring als TD, maar werkte nooit in het topsegment", vervolgt hij. "Hun opvolger Sven Mislintat blonk vooral uit in het spotten van talenten. Alex Kroes, die één van de grootste makelaarskantoren (SEG) opbouwde, was meer een dealmaker. Toeval of niet, al die directeuren schoten niet één keer in de roos", aldus Inan.