"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson"

Niek
Kelvin de Lang en Merijn Beuker
Kelvin de Lang en Merijn Beuker

Johan Inan heeft op de website van het AD een kritische analyse geschreven over het aankoopbeleid van Ajax. De verslaggever ziet dat er in de afgelopen jaren ontzettend veel (dure) spelers mislukt zijn bij de club uit Amsterdam.

"Nadat de succesvolle Marc Overmars begin 2022 vertrok, haalde Ajax veertig spelers", blikt hij terug. "Deze site beoordeelde ze allemaal en kwam niet verder dan één onomstreden voltreffer. Hoe is dat mogelijk? Elke club stelt een technisch directeur aan om goede spelers aan te trekken en een trainer aan te stellen die hen laat renderen. Ajax drukte die sleutels in handen van kandidaten die nog nooit een gebalanceerde selectie ter waarde van honderden miljoenen hadden samengesteld. Klaas-Jan Huntelaar was immers net een jaar gestopt als voetballer", constateert Inan.

"Zijn kompaan Gerry Hamstra had wel ervaring als TD, maar werkte nooit in het topsegment", vervolgt hij. "Hun opvolger Sven Mislintat blonk vooral uit in het spotten van talenten. Alex Kroes, die één van de grootste makelaarskantoren (SEG) opbouwde, was meer een dealmaker. Toeval of niet, al die directeuren schoten niet één keer in de roos", aldus Inan.

"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson", stelt hij. "De Liverpool-icoon was nota bene gestrikt door tijdelijke TD Kelvin de Lang. Davy Klaassen komt wellicht nog in de buurt van een groen kleurtje, maar dan nog: het was trainer Francesco Farioli die aandrong op een contract voor de routinier", besluit Inan. 

Gerelateerd:
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio verlengt bij Ajax: "Dankbaar dat hij wil blijven"

0
Ricky van Wolfswinkel

Van Wolfswinkel over Ajax-wissels: "Wij hebben een betere bank"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"

0
Rob Jansen

Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"

0
Sherida Spitse

Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

0
Danny Hoesen bij Ajax

Vriendin oud-Ajacied Hoesen stapte uit het leven: "Pure pijn"

0
Jorthy Mokio verlengt bij Ajax: "Dankbaar dat hij wil blijven"

Van Wolfswinkel over Ajax-wissels: "Wij hebben een betere bank"

"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson"

'The Champ' wil oud-Ajacied assisteren: "Ben betere veldtrainer"

"Gloukh heeft wellicht geluk dat Godts een toptransfer afdwingt"

Cruijff krijgt kritiek: "Na Overmars is Ajax helemaal ingestort"

Sutalo onder vuur: "Schandalig dat zo'n speler bij Ajax loopt"

Inan vreest voor Ajax: "Die hebben heel veel geld uitgegeven"
