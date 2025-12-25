AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'De Eredivisie is de meest scorende topcompetitie van Europa'

Arthur
Ajax viert het doelpunt tegen PSV
Ajax viert het doelpunt tegen PSV Foto: © BSR Agency

De Eredivisie valt dit seizoen niet alleen op door sportieve en commerciële groei, maar ook door het spektakel op het veld. Na zeventien speelrondes is het duidelijk: nergens in Europa valt er zoveel te juichen als in Nederland, zo meldt VoetbalFlitsen.

Met een gemiddelde van 3,26 doelpunten per wedstrijd behoort dit seizoen tot de productiefste uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Alleen het seizoen 2018/’19 kende met 3,47 goals per duel een nog hoger gemiddelde. Vergeleken met andere Europese topcompetities staat Nederland dit jaar bovenaan. Meer schoten, meer doelpunten.

De hoge scorefrequentie is geen toeval. Dit seizoen wordt er gemiddeld 28,4 keer per wedstrijd geschoten, waarvan 10,5 pogingen op doel. Dat is het hoogste aantal sinds het seizoen 2011/’12.

Gerelateerd:
Josip Sutalo

Sutalo krijgt flinke kritiek: "Hij zakt nu weer door het ijs"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd