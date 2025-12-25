'De Eredivisie is de meest scorende topcompetitie van Europa'

De Eredivisie valt dit seizoen niet alleen op door sportieve en commerciële groei, maar ook door het spektakel op het veld. Na zeventien speelrondes is het duidelijk: nergens in Europa valt er zoveel te juichen als in Nederland, zo meldt VoetbalFlitsen .

Met een gemiddelde van 3,26 doelpunten per wedstrijd behoort dit seizoen tot de productiefste uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Alleen het seizoen 2018/’19 kende met 3,47 goals per duel een nog hoger gemiddelde. Vergeleken met andere Europese topcompetities staat Nederland dit jaar bovenaan. Meer schoten, meer doelpunten.

De hoge scorefrequentie is geen toeval. Dit seizoen wordt er gemiddeld 28,4 keer per wedstrijd geschoten, waarvan 10,5 pogingen op doel. Dat is het hoogste aantal sinds het seizoen 2011/’12.