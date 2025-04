De Eredivisie ligt komende week stil voor velen, niet voor Ajax

De Eredivisie kent komend paasweekend een opvallende uitzondering: terwijl de meeste clubs vrijaf hebben, komen vier ploegen wél in actie. Pasen is traditioneel gereserveerd voor de finale van de KNVB Beker, maar dit jaar staan er ook twee competitieduels op het programma.

In eerste instantie zouden alleen AZ en Go Ahead Eagles spelen, vanwege hun plek in de bekerfinale. Maar door praktische bezwaren van FC Utrecht en sc Heerenveen moest de KNVB alsnog het schema aanpassen – en niet zonder gevolgen. Zo wordt op Eerste Paasdag de kraker FC Utrecht – Ajax gespeeld.

De clash in Stadion Galgenwaard is nu gepland op zondag 20 april om 12.15 uur. Oorspronkelijk zou deze wedstrijd plaatsvinden in het weekend van 2 tot en met 4 mei, maar de burgemeester van Utrecht gaf aan dat er dat weekend onvoldoende politiecapaciteit beschikbaar is, onder andere vanwege Dodenherdenking. Vanwege het risicokarakter van het duel besloot de KNVB het duel te vervroegen naar het paasweekend.

Een soortgelijk bezwaar kwam vanuit Friesland. SC Heerenveen vond het ongepast om op Bevrijdingsdag (maandag 5 mei) een thuiswedstrijd te spelen tegen Almere City. De burgemeester van Heerenveen liet begin dit jaar in een brief aan de KNVB weten:

"Maandag 5 mei 2025 is een officiële feestdag, en dit jaar herdenken we bovendien 80 jaar vrijheid. Veel mensen vinden het dan ook ongepast, zelfs respectloos, om op zo'n dag te voetballen."

De bond gaf gehoor aan het verzoek, en Heerenveen – Almere City wordt nu op zaterdag 19 april gespeeld. In plaats van rust krijgen we dus toch wat Eredivisievoetbal te zien tijdens Pasen, met als hoogtepunt de ontmoeting tussen FC Utrecht en Ajax. De bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles volgt zoals gepland.