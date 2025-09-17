De Graaff blij met Ajax-exit: "Is een goede beslissing geweest"

Tom de Graaff (20) speelde zo'n tien jaar bij Ajax en afgelopen seizoen was hij basisspeler bij Jong FC Utrecht. Hij verkaste op huurbasis naar PEC Zwolle, in de hoop eerste keeper te kunnen worden. Dankzij een blessure van Jasper Schendelaar is De Graaff nu de speler die de aandacht naar zich toe weet te trekken.

De aandacht van PEC Zwolle, kwam na een prima jaar met Jong FC Utrecht. "Het is een goede beslissing geweest, al was het een moeilijk jaar met Jong FC Utrecht. Een jaar met mooie momenten, maar ook met zwaardere momenten. Vooral mentaal", zegt De Graaff in gesprek met het Noord-Hollands Dagblad. "We eindigden bijna onderaan en we kregen soms een paar wedstrijden achter elkaar veel doelpunten tegen. Dan zie je er als keeper ook niet altijd goed uit. Daar moet je mee leren omgaan. Maar goed, Jong Utrecht heeft het elk jaar moeilijk. Dus ik wist van tevoren dat ik het druk zou krijgen."

De Graaff wilde meer ervaring opdoen en werd verhuurd aan PEC Zwolle, in de hoop daar minuten te gaan maken. "Ik had inderdaad geen garantie dat ik zou gaan keepen, maar die garantie was er ook niet bij andere clubs die me wilden huren. Ik dacht ’als tweede keeper zit je er dicht tegenaan, je weet nooit wat er gebeurt, ik probeer het.’ Soms moet je het geluk opzoeken."

Met de blessure van Schendelaar was hij plots eerste keeper en tegen FC Twente hield hij gelijk zijn goal schoon. "Dat was een geweldige binnenkomer. Voor de wedstrijd had ik nog een beetje de kriebels, maar na die 1-0 gleed natuurlijk alles van me af en zat ik er helemaal lekker in."

De komende weken staan er met wedstrijden zoals tegen AZ ook mooie affiches op het programma. "Prachtig, dit is wat ik wilde. Écht voor de punten spelen, in volle stadions, en de ontlading als je wint. Het is eigenlijk nog mooier dan ik dacht."