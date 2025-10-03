'De Graafschap woest op Ajax': "Dat zijn streken, dat doe je niet"

De poging van Ajax om Thomas Duivenvoorden naar Amsterdam te halen, zorgt voor onvrede bij De Graafschap. Volgens Martin de Kruif, lid van de raad van commissarissen van de Doetinchemse club, lijkt de Eredivisie-topclub maar niet van plan de komst van de assistent-trainer te laten varen.

Vorige week nam Ajax opnieuw contact op met De Graafschap voor Duivenvoorden, die momenteel als rechterhand van Marinus Dijkhuizen fungeert. De Amsterdammers willen de voormalig succestrainer van Quick Boys toevoegen aan de technische staf van de onder druk staande John Heitinga.

"Onbespreekbaar, dat gaan we niet doen", benadrukt De Kruif bij Vandaag Inside. "Wij hebben gewoon een plan: Thomas binnenhalen, dit jaar zijn diploma laten halen en volgend jaar met het eerste elftal door. Daar hebben we alles voor aangepast."

De Kruif heeft er vertrouwen in dat Duivenvoorden bij De Graafschap blijft. "Het zou ook niet zo verstandig zijn voor Thomas om te gaan. Je kunt beter bij ons blijven, want dan is je kans op succes veel groter dan bij Ajax, daar in die jungle", stelt hij. "Het is een fijn mens, maar ook een slim mens. Dus ik denk niet dat hij het gaat doen."

Toch stoort de bemoeienis van Ajax de Superboeren. "Ajax benadert dan onze technisch directeur Berry Powel: Wij willen praten met Thomas. Hij zegt: Dat is niet bespreekbaar. Vervolgens belt iedereen van Ajax een week lang met Thomas. Dat is dus niet netjes, dat zijn streken. Dat doe je niet", besluit De Kruif.