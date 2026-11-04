De Groot: "In deze vorm zou hij van waarde voor Ajax kunnen zijn"

Jaap de Groot heeft afgelopen weekend genoten van het optreden van oud-Ajacied Wout Weghorst in de uitwedstrijd tegen Excelsior (0-9). De journalist, die decennialang verbonden was aan De Telegraaf, spreekt zijn waardering uit voor de spits van FC Twente.

"Het werd zijn dag", schrijft De Groot in zijn column voor Sporting Voetbal. "Zoals hij eigenlijk nooit eerder mee had gemaakt. Heel bijzonder voor de immer naar erkenning hunkerende Wout Weghorst. Nou, die erkenning kreeg-ie nu. En niet zo'n klein beetje ook. Zelfs zijn grootste criticasters moesten toegeven dat hij tijdens Excelsior – FC Twente een wel heel bijzondere prestatie had geleverd."

Weghorst maakte in de eerste helft op fraaie wijze een puntgave hattrick en scoorde in het tweede bedrijf zelfs zijn vierde goal. "In deze vorm zou Wout Weghorst nog altijd van waarde voor Ajax kunnen zijn", meent De Groot. "Een club waar hij zich nooit echt op zijn plek voelde en de voor hem zo essentiële waardering nooit echt kwam. Ook omdat de ouderwetse middenvoor vaak vermoeiend was. De neiging om zich als 'anders' te profileren viel niet bij iedereen goed. Wout was dan wel echt, maar toch niet helemaal."