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Ajax historie & oud-spelers

De Groot: "In deze vorm zou hij van waarde voor Ajax kunnen zijn"

Bjorn
Jaap de Groot
Jaap de Groot Foto: © Pro Shots

Jaap de Groot heeft afgelopen weekend genoten van het optreden van oud-Ajacied Wout Weghorst in de uitwedstrijd tegen Excelsior (0-9). De journalist, die decennialang verbonden was aan De Telegraaf, spreekt zijn waardering uit voor de spits van FC Twente.

"Het werd zijn dag", schrijft De Groot in zijn column voor Sporting Voetbal. "Zoals hij eigenlijk nooit eerder mee had gemaakt. Heel bijzonder voor de immer naar erkenning hunkerende Wout Weghorst. Nou, die erkenning kreeg-ie nu. En niet zo'n klein beetje ook. Zelfs zijn grootste criticasters moesten toegeven dat hij tijdens Excelsior – FC Twente een wel heel bijzondere prestatie had geleverd."

Weghorst maakte in de eerste helft op fraaie wijze een puntgave hattrick en scoorde in het tweede bedrijf zelfs zijn vierde goal. "In deze vorm zou Wout Weghorst nog altijd van waarde voor Ajax kunnen zijn", meent De Groot. "Een club waar hij zich nooit echt op zijn plek voelde en de voor hem zo essentiële waardering nooit echt kwam. Ook omdat de ouderwetse middenvoor vaak vermoeiend was. De neiging om zich als 'anders' te profileren viel niet bij iedereen goed. Wout was dan wel echt, maar toch niet helemaal."

"Daardoor werd hij ook in zijn geboortegebied Twente niet met open armen ontvangen", vervolgt de journalist. "Terwijl hij door FC Twente juist was aangetrokken om de mentale hardheid binnen de te softe selectie aan te scherpen. Iets wat hij vanaf dag één ook deed. Maar omdat de doelpunten uitbleven, bleef ook de scepsis. Tot de treffers eindelijk wel kwamen en de opstart zouden betekenen voor de opvallende opleving van de Tukkers. Met de vier doelpunten tegen Excelsior als kersen op de taart."

De Groot ziet de potentie in Enschede. "Na de 0-2 uitzege tegen AZ en de 0-9 in Rotterdam, is FC Twente opgeklommen naar de gedeelde derde plaats in de Eredivisie. Onder aanvoering van de man die nu levert waarvoor hij is gehaald. Met als wisselgeld erkenning. Wout Weghorst is een tevreden mens", besluit hij.

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