Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
"De grootste bron van ergernis is misschien keeper Remko Pasveer"

Arthur
Remko Pasveer
Remko Pasveer Foto: © BSR Agency

Ajax boekte afgelopen weekend een spectaculaire 2-3 overwinning op FC Twente. Voor rust hadden de Ajacieden het lastig en werd het team van coach John Heitinga weggespeeld, maar na de pauze wisten ze het tij volledig te keren.

Journalist Joost Pijpker van NRC licht de omslag toe: "Gloukh gebaart driftig naar zijn medespelers als ze verkeerd staan, of wanneer ze verzuimen hem aan te spelen. Maar misschien nog wel de grootste bron van ergernis is doelman Remco Pasveer, die van achteruit de bal telkens richting Weghorst jaagt, en zo elke mogelijkheid tot opbouwen smoort. Gloukh gebaart geërgerd: rustig, we zouden toch opbouwen?"

Het begin van de tweede helft leek weinig te veranderen, maar al snel kwam de ommekeer. "Voor een deel heeft dat te maken met de komst van Youri Regeer, die in de rug van Gloukh wel doorstapt als de Israëliër doorjaagt. Opeens klopt de pressie van Ajax wel, en levert FC Twente vaker de bal in. En in de opbouw lukt het vervolgens om via verzorgd positiespel de aanval te bereiken", vervolgt Pijpker.

