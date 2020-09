Geschreven door Jessica Westdijk 24 sep 2020 om 16:09

Steeds vaker zien we online casino’s en bookmakers grote sponsordeals sluiten. Dit gebeurd met allerlei bedrijven, maar vooral met bekende sportteams. In de voetbalwereld zijn er meer en meer clubs die zich verbinden aan online casino’s. In sommige gevallen worden deze zelfs hoofdsponsor en zijn ze dus op het shirt van de teams te zien. Dit fenomeen begon eigenlijk ruim een decennium geleden.

Voor zowel de bookmakers als de voetbalclubs zitten er veel voordelen aan dergelijke samenwerkingen. Het is voor een online casino de manier bij uitstek om meer naamsbekendheid te vergaren. Bekende sportteams verkopen miljoenen shirts over de hele wereld. De wedstrijden die ze spelen worden vaak door een al even groot publiek bekeken. Het kost veel geld om zulke sponsordeals af te sluiten, maar dat levert het op allerlei manieren ook weer op.

Bekende online casino’s en bookmakers

Er zijn heel veel bekende (nu nog illegale) bookmakers zoals Unibet die hun naam op een bepaalde manier hebben verbonden aan sporten als voetbal met sponsordeals. Voorbeelden hiervan zijn de deals die ze hebben met onder andere clubs als Paris Saint-Germain, Club Brugge, Aston Villa en Southampton. Soms is dit als hoofdsponsor, in andere gevallen sponsoren ze op een andere manieren. Dit kan bijvoorbeeld met reclameborden langs de lijn.

De reden dat erbij zeggen dat het nu nog illegale casino’s zijn, is omdat dit voor Nederlandse spelers snel zal gaan veranderen. Het aankomend jaar zal er een nieuwe wet in werking treden, die veel dingen gaat veranderen op het gebied van online gokken. Het heeft erg lang geduurd voordat dit eindelijk geregeld was, maar nu lijkt het moment echt daar. De oude wetgeving in Nederland was namelijk vooral gericht op kansspelen die offline gespeeld werden. SInds er online gegokt wordt is dit echter nooit echt aangepast.

Vanaf 1 januari 2021 gaat dit wel veranderen. Online casino’s zullen dan een vergunning kunnen aanvragen bij de Nederlandse overheid. Daarna zal worden bekeken welke aanvragen er goedgekeurd gaan worden, waarna waarschijnlijk de eerste licenties gaan worden afgegeven rond medio 2021. Dit zorgt ervoor dat Nederlandse gokkers toegang gaan krijgen tot veel meer online casino’s en bookmakers. Online gokken zal ook stukken veiliger worden, omdat de overheid strenger toezicht zal gaan houden op wat er gebeurd. Het kan zelfs de deur openen voor veel meer sponsordeals tussen Nederlandse club en sportteams en online casino’s en bookmakers.

De grootste deals

In de loop der jaren zijn er dus veel voetbalclubs die hun naam hebben verbonden aan bepaalde bookmakers en online casino’s. Vooral veel clubs uit de Engelse Premier League worden gesponsord door bepaalde goksites of brokers. Hieronder hebben we een aantal van de grootste deals op een rijtje gezet.

Newcastle United FC en Fun88

Voor een grote club als Newcastle United FC is sponsors vinden vaak geen probleem. Dit had men bij het Aziatische gokbedrijf Fun88 ook door, en dus werd er besloten een samenwerking aan te gaan. Het zou gaan om een bedrag van ruim 10 miljoen euro per jaar. Of de deal na 2020 verlengd zal worden is nog de vraag. Omdat zowel de club als het bedrijf het de laatste jaren echter goed doen, lijkt het zeker niet uitgesloten dat ze langer met elkaar zullen doorgaan.

West Ham United FC en Betway

Het was al in 2015 dat West Ham United een deal sloot met Betway. Dit bedrijf komt uit Malta en is ondertussen nog altijd de shirtsponsor van de club uit Londen. Ondertussen is deze verhuisd naar een nieuw stadion en is de deal nog eens vernieuwd. Daaruit kunnen we wel opmaken dat beide partijen tevreden zijn over de samenwerking en dat deze nog wel eens een aantal jaren door zou kunnen gaan.

Everton FC en Sportpesa

Van origine is SPortpesa een Afrikaans bedrijf. In 2017 verbonden zij hun naam aan Everton FC, een van de twee grote clubs uit de stad Liverpool. Met deze deal was naar verluid een bedrag van meer dan 10 miljoen euro per jaar gemoeid. Ondanks dat de exacte details van de overeenkomst nooit naar buiten zijn gekomen, heeft de club wel duidelijk gemaakt dat het gaat om de grootste deal uit de historie. Als beloning staat Sportpesa in ieder geval vijf jaar op hun shirt.