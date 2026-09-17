De Haan doet beroep op Ajax: "Kan desastreuze gevolgen hebben"
SC Heerenveen staat na zes competitiewedstrijden op een teleurstellende elfde plek in de Eredivisie, maar de club uit Friesland wil dolgraag weer eens strijden om Europees voetbal. Algemeen directeur Ferry de Haan maakt zich echter wel zorgen over de huidige positie van Nederland ten opzichte van enkele andere landen.
"We staan virtueel achtste. Maar er is veel concurrentie van landen als Griekenland en Turkije, maar ook van Servië, Kroatië en Noorwegen", vertelt hij in de podcast De Bestuurskamer. "Als we als voetballand buiten de top tien vallen is zelfs de landskampioen niet eens direct geplaatst voor een Europees eindtoernooi. Dat kan desastreuze gevolgen hebben, zowel sportief als financieel", waarschuwt De Haan.
"Het is ook niet zo dat de concurrerende landen structureel gaan overpresteren. Het gaat in golfbewegingen", vervolgt de bestuurder, die een beroep doet op de trainers van PSV, Ajax, Feyenoord, AZ, FC Twente en NEC. "Het is belangrijk dat we het heft zelf in handen houden en met zo sterk mogelijke opstellingen spelen in Europees verband, zodat we zoveel mogelijk (coëfficiënten)punten pakken in Europa", besluit De Haan.
De Haan doet beroep op Ajax: "Kan desastreuze gevolgen hebben"
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