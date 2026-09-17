De Haan doet beroep op Ajax: "Kan desastreuze gevolgen hebben"

"We staan virtueel achtste. Maar er is veel concurrentie van landen als Griekenland en Turkije, maar ook van Servië, Kroatië en Noorwegen", vertelt hij in de podcast De Bestuurskamer. "Als we als voetballand buiten de top tien vallen is zelfs de landskampioen niet eens direct geplaatst voor een Europees eindtoernooi. Dat kan desastreuze gevolgen hebben, zowel sportief als financieel", waarschuwt De Haan.

"Het is ook niet zo dat de concurrerende landen structureel gaan overpresteren. Het gaat in golfbewegingen", vervolgt de bestuurder, die een beroep doet op de trainers van PSV, Ajax, Feyenoord, AZ, FC Twente en NEC. "Het is belangrijk dat we het heft zelf in handen houden en met zo sterk mogelijke opstellingen spelen in Europees verband, zodat we zoveel mogelijk (coëfficiënten)punten pakken in Europa", besluit De Haan.