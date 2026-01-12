Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
De Haan haalt uit naar Ajax: "Probleem zit veel hoger dan Grim"

Arthur
FC Update
Foppe de Haan
Foppe de Haan Foto: © BSR Agency

Ajax beleefde de afgelopen jaren een lastige periode, zowel op sportief als op bestuurlijk vlak. Binnen de club was sprake van veel onrust en wisselende visies, wat zijn weerslag had op de prestaties.

Volgens Foppe de Haan is die onrust nog altijd aanwezig binnen de organisatie van Ajax. Dat komt volgens hem vooral doordat er te veel mensen zijn die denken dat zij het beter weten. "Maar je moet gewoon één persoon hebben die het beter weet, maar die zijn kop er goed bij houdt en mensen kan aansturen." Mogelijk past Fred Grim in dat profiel, suggereert De Haan. "Hij is wel duidelijk hè? Hij heeft ervaring en de jongens gunnen het hem wel. Dat zie je ook aan de reacties naar de kant."

Toch benadrukt De Haan dat de kern van het probleem niet bij de trainer ligt. "Maar het probleem bij Ajax is niet Grim, het zit veel hoger, hè?" Daarmee sluit hij zijn analyse af. Voor de eerste seizoenshelft geeft De Haan de Amsterdammers uiteindelijk het rapportcijfer zes.

