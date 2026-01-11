Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

De Haan kijkt naar Ajax: "Voor zo'n club is dat heel slecht"

Arthur
Foppe de Haan
Foppe de Haan Foto: © Pro Shots

In november nam Fred Grim als interim-trainer het stokje over van John Heitinga. De voormalig doelman maakte vlak voor de winterstop een degelijke indruk en viel daarbij op door het vertrouwen dat hij gaf aan jonge spelers. Talenten als Rayane Bounida, Sean Steur en Aaron Bouwman kregen de kans om zich te laten zien in het eerste elftal van Ajax.

Toch plaatst oud-trainer Foppe de Haan kanttekeningen bij de doorstroming van de jeugd. Hij ziet dat de jonge spelers zich al meerdere keren positief hebben laten zien, maar vraagt zich af of ze ook daadwerkelijk structureel gaan doorbreken. De Haan: "Die jonge jongens hebben het al een paar keer heel goed gedaan. Nu is het nog even zien of ze ook echt doorbreken. Maar ze hebben daar bij Ajax toch te weinig vertrouwen in gehad. En het tweede van Ajax (Jong Ajax, red.) staat gewoon onderaan in de Keuken Kampioen Divisie. Voor zo'n club is dat heel slecht eigenlijk."

De Haan verbaast zich bovendien over de manier waarop sommige talenten zich pas in Ajax 1 lijken te manifesteren. "Het is alsof ze denken: nu moeten we, we hebben geen keus. En plotseling kunnen ze het. Dat is wel een heel apart fenomeen hoor."

Gerelateerd:
Davy Klaassen

Davy Klaassen blikt terug: "Je mag het niet weggeven, klaar"

0
Jade Anna en Kenneth Taylor

Transfer Taylor interessant voor influencer Jade Anna: 'Paradijs'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd