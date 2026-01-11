De Haan kijkt naar Ajax: "Voor zo'n club is dat heel slecht"

In november nam Fred Grim als interim-trainer het stokje over van John Heitinga. De voormalig doelman maakte vlak voor de winterstop een degelijke indruk en viel daarbij op door het vertrouwen dat hij gaf aan jonge spelers. Talenten als Rayane Bounida, Sean Steur en Aaron Bouwman kregen de kans om zich te laten zien in het eerste elftal van Ajax.

Toch plaatst oud-trainer Foppe de Haan kanttekeningen bij de doorstroming van de jeugd. Hij ziet dat de jonge spelers zich al meerdere keren positief hebben laten zien, maar vraagt zich af of ze ook daadwerkelijk structureel gaan doorbreken. De Haan: "Die jonge jongens hebben het al een paar keer heel goed gedaan. Nu is het nog even zien of ze ook echt doorbreken. Maar ze hebben daar bij Ajax toch te weinig vertrouwen in gehad. En het tweede van Ajax (Jong Ajax, red.) staat gewoon onderaan in de Keuken Kampioen Divisie. Voor zo'n club is dat heel slecht eigenlijk."

De Haan verbaast zich bovendien over de manier waarop sommige talenten zich pas in Ajax 1 lijken te manifesteren. "Het is alsof ze denken: nu moeten we, we hebben geen keus. En plotseling kunnen ze het. Dat is wel een heel apart fenomeen hoor."