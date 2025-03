De Haan onthult: "Er staat hier elke zaterdag een scout van Ajax"

Foppe de Haan is erg te spreken over de ontwikkeling van de jeugdopleiding van SC Heerenveen. Na een mindere periode gaat het nu langszaam weer de goede kant op met de Akademy.

De Haan is al een tijdje niet meer in dienst bij SC Heerenveen, maar is nog wel betrokken bij de club. "Ik heb geen taken, ik ben niet eens vrijwilliger. Ik doen gewoon wat ik leuk vind", vertelt hij in Omroep Abe van de Leeuwarder Courant. "Ik bemoei me nog een klein beetje met de Vrouwen, daar ga ik wel langzaam afstand van nemen. Daar heb ik genoeg aan gedaan. Op zaterdag ga ik altijd naar de jeugd en eens in de zoveel tijd praat ik met Bote (Talsma, hoofd Akademy red.)."

Over de ontwikkeling van de jeugdopleiding is het clubicoon erg te spreken. "Er zitten echt voetbalideeën achter en er is veel aandacht voor het individu", legt hij uit. "Het is aanmerkelijk beter geworden. De jongens hebben het idee dat er meer aandacht voor ze is. Je ziet het ook aan de resultaten. Ze zijn fysiek beter geworden. Ik ben eigenlijk heel positief."

De concurrentie van andere clubs blijft echter enorm groot, benadrukt De Haan. "Het is wel een probleem dat als je een goede hebt, je gedwongen bent ze een aardig contractje te geven. Anders lopen ze weg", weet hij. "Dan leidt je op voor een andere club. Er zit staat hier elke zaterdag de hele dag een scout van Ajax langs het veld."