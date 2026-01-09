De Haan over Van Persie's Klassieker-uitspraak: "Eigen waarheid, hè?"

Foppe de Haan kon zich niet helemaal vinden in de woorden van Robin van Persie, die de verloren Klassieker tegen Ajax omschreef als 'geen topwedstrijd'. De Haan reageert met een knipoog, maar ook met een duidelijke boodschap. "Dan heb je dus echt een eigen waarheid, hè?", zegt hij met een lach.

De voormalig trainer van sc Heerenveen begrijpt wel dat Feyenoord kansen liet liggen, maar zag het team ook wegglijden naarmate de wedstrijd vorderde. "Ze misten natuurlijk ook wel kansen, dat is ook zo. Maar hoe langer het duurt, hoe minder ze durfden en hoe minder ze ondernamen. En dus loop je tegen de muur aan", analyseert De Haan in gesprek met FCUpdate.

De 80-jarige clubicoon volgt Van Persie sindsdien op de voet. "Toen hij hier wegging, heb ik hem een hand gegeven en hem succes gewenst. Ik zei: 'Ik volg je wel, ik houd je in de gaten'", zegt De Haan lachend. "Nu let ik goed op hem, van hoe doet hij het dat nou en hoe gaat het." Hij gunt Van Persie alle tijd om zijn visie bij Feyenoord vorm te geven. "Het is gewoon een hartstikke prima kerel die een fantastisch idee heeft. Hij heeft wel de tijd nodig, en die moet hij ook krijgen om dat echt voor elkaar te krijgen."

Toch plaatst De Haan ook een kanttekening bij de realiteit van Feyenoord. "De druk en alles eromheen is aanmerkelijk groter dan dat het hier was. Ik vond het wel jammer toen hij wegging, hij was ergens mee bezig en over een paar jaar was hij toch wel trainer van Feyenoord geworden. Hij had hier nog veel geleerd als hij even had gewacht."