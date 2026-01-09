Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

De Haan over Van Persie's Klassieker-uitspraak: "Eigen waarheid, hè?"

Thomas
bron: FCUpdate.nl
Foppe de Haan
Foppe de Haan Foto: © BSR Agency

Foppe de Haan kon zich niet helemaal vinden in de woorden van Robin van Persie, die de verloren Klassieker tegen Ajax omschreef als 'geen topwedstrijd'. De Haan reageert met een knipoog, maar ook met een duidelijke boodschap. "Dan heb je dus echt een eigen waarheid, hè?", zegt hij met een lach.

De voormalig trainer van sc Heerenveen begrijpt wel dat Feyenoord kansen liet liggen, maar zag het team ook wegglijden naarmate de wedstrijd vorderde. "Ze misten natuurlijk ook wel kansen, dat is ook zo. Maar hoe langer het duurt, hoe minder ze durfden en hoe minder ze ondernamen. En dus loop je tegen de muur aan", analyseert De Haan in gesprek met FCUpdate.

De 80-jarige clubicoon volgt Van Persie sindsdien op de voet. "Toen hij hier wegging, heb ik hem een hand gegeven en hem succes gewenst. Ik zei: 'Ik volg je wel, ik houd je in de gaten'", zegt De Haan lachend. "Nu let ik goed op hem, van hoe doet hij het dat nou en hoe gaat het." Hij gunt Van Persie alle tijd om zijn visie bij Feyenoord vorm te geven. "Het is gewoon een hartstikke prima kerel die een fantastisch idee heeft. Hij heeft wel de tijd nodig, en die moet hij ook krijgen om dat echt voor elkaar te krijgen."

Toch plaatst De Haan ook een kanttekening bij de realiteit van Feyenoord. "De druk en alles eromheen is aanmerkelijk groter dan dat het hier was. Ik vond het wel jammer toen hij wegging, hij was ergens mee bezig en over een paar jaar was hij toch wel trainer van Feyenoord geworden. Hij had hier nog veel geleerd als hij even had gewacht."

Gerelateerd:
Patrick Kluivert als bondscoach van Indonesië

'Patrick Kluivert mogelijk als bondscoach tegen Oranje op het WK'

0
Gaston Avila

Ajax is Avila weer kwijt; verdediger verhuurd met optie tot koop

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Alles over Ajax-Feyenoord
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd