De historische Champions League-momenten die Ajax-fans nooit zullen vergeten

Ajax is niet zomaar een club uit Amsterdam; het is een van de meest succesvolle namen in de Europese voetbalgeschiedenis. Vier Champions League-titels, waarvan drie op rij, en een speelstijl die decennialang de sport heeft beïnvloed. Voor Ajax-supporters heeft de Champions League een betekenis die verder gaat dan een trofee. Het vertegenwoordigt identiteit. De momenten die deze club op het grootste Europese podium heeft beleefd, staan ​​in het voetbalgeheugen gegrift, en er worden steeds nieuwe momenten bijgeschreven.

Ajax in de Champions League 2025-26 Spoel vooruit naar het seizoen 2025-26 en Ajax is terug in de groepsfase van de Champions League. Voor een club van hun omvang – die uitkomt in de Eredivisie, de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie – is het bereiken van deze fase op zich al een prestatie. De financiële kloof tussen de vijf grootste Europese competities en de rest is aanzienlijk groter geworden, waardoor het voor clubs buiten Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk steeds moeilijker is om consistent op dit niveau te spelen. Dat gezegd hebbende, is de aanwezigheid van Ajax in de groepsfase geen verrassing voor iedereen die het Nederlandse voetbal kent. De infrastructuur van de club, het scoutingsnetwerk en de trainerscultuur leveren consistent spelers en teams op die kunnen concurreren met de beste van Europa. De media-aandacht voor hun wedstrijden in deze fase is enorm – omroepen in heel Europa zetten hun cameraploegen in en elke wedmarkt die verbonden is aan de Champions League ziet activiteit rondom Ajax-wedstrijden.

De Champions League-campagne van 2018-19 en de terugkeer naar de halve finale Voor wie Ajax niet had zien spelen in hun hoogtijdagen in de jaren 90, was de Champions League-campagne van 2018-19 een herinnering aan wat de club in staat was. Een groep spelers – velen van hen afkomstig uit de beroemde Ajax-jeugdopleiding – maakte korte metten met enkele van de grootste clubs van Europa. Real Madrid werd in de achtste finale uitgeschakeld. Juventus, met Cristiano Ronaldo, werd in de kwartfinale uitgeschakeld na een sensationele 2-1 overwinning in Turijn die het hele continent op zijn grondvesten deed schudden. Daley Blind speelde 59 keer voor Ajax in de Champions League en de 46 wedstrijden en 16 doelpunten van Dušan Tadić laten zien dat het moderne tijdperk ook zijn eigen uitblinkers heeft voortgebracht. Die campagne eindigde op hartverscheurende wijze – een doelpunt in de laatste minuut van Lucas Moura in de return van de halve finale tegen Tottenham Hotspur maakte een einde aan de reeks, nadat ze op de rand van de finale hadden gestaan. Het was een brute klap, en het werd een van de meestbesproken momenten in de recente geschiedenis van de Champions League. Ajax was twee minuten verwijderd van de finale. Dat is nu eenmaal de aard van de competitie, en het is mede daardoor dat het verhaal van de club erin zo emotioneel beladen is.

De titel van 1995 en de Gouden Generatie Het hoogtepunt van Ajax' Europese verhaal was de 1-0 overwinning op AC Milan in de Champions League-finale in 1995. Dat ene doelpunt, gescoord door Patrick Kluivert, was genoeg om de titel te pakken en de erfenis van een van de meest talentvolle selecties ooit te bezegelen. Louis van Gaal had een team samengesteld vol spelers die het Europese voetbal zouden gaan definiëren – Clarence Seedorf, Edgar Davids, Marc Overmars, Edwin van der Sar en de tiener Kluivert, om er maar een paar te noemen. Wat dat Ajax-team zo bijzonder maakte, was niet alleen de uitslag, maar ook de manier waarop ze speelden. Gecontroleerd balbezit, agressieve pressing, intelligente bewegingen – het was voetbal dat er moeiteloos uitzag, zelfs als het dat absoluut niet was. Jari Litmanen werd de topscorer aller tijden van de club in de Champions League met 20 doelpunten, een record dat laat zien hoe dominant Ajax in die periode was. Het jaar daarop bereikten ze opnieuw de finale, maar verloren ze van Juventus na strafschoppen. Die gemiste kans was pijnlijk, maar deed niets af aan wat ze al hadden bereikt. Ajax had in 1992 ook de UEFA Cup gewonnen, waardoor ze een van de weinige clubs waren die alle drie de grote Europese trofeeën hadden gewonnen. De jaren negentig vormden het hoogtepunt van hun continentale carrière, maar die was gebouwd op de fundamenten die decennia eerder waren gelegd door de legendarische Johan Cruyff, die met 19 doelpunten tweede staat op de topscorerslijst aller tijden van Ajax in de Champions League.