De impact van het komende verbod op online gok sponsoren in het Nederlandse Voetbal

Deze veranderingen roepen meteen vragen op: Hoe gaan voetbalclubs, zoals Ajax hun ontstane gat in de begroting opvullen? Wat betekent dit voor de concurrentiepositie van het Nederlandse voetbal in Europa? En welke gevolgen heeft dit voor de preventie van gokverslaving? Het maatschappelijke debat is fel en kent vele invalshoeken. Sommigen zien het verbod als een logische stap om kwetsbare groepen, met name jongeren en jongvolwassenen, te beschermen. Anderen vinden het een gemiste kans en vrezen een terugkeer naar illegale gokpraktijken.

Het lastige is dat niet alle partijen dezelfde belangen of perspectieven delen. De overheid acht de maatregel noodzakelijk om de risico’s van problematisch gokgedrag te beperken. De Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie daarentegen betreuren het dat er weinig ruimte is geboden voor een gebalanceerd plan. Tegelijkertijd voeren onderzoekers en experts een discussie over de daadwerkelijke cijfers rondom gokverslaving. Het resultaat is een complexe situatie, waarover wij in deze blog serieus en uitgebreid in gesprek gaan.

Visie van de Nederlandse voetbal organisaties

De Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie, de KNVB en belangenorganisatie FBO lieten zich niet onbetuigd. Zij probeerden nog eind 2022 en begin 2023 met de overheid in gesprek te gaan om een ‘middenweg’ te vinden. Hun voorstel bestond eruit om de reclame-uitingen sterk te beperken en te reguleren, maar niet geheel te verbieden. Hiermee wilden ze de financiële steun van gokbedrijven behouden, zonder jongeren en kwetsbare groepen onnodig bloot te stellen aan verleidelijke campagnes.

Helaas voor hen bleek de politiek niet bereid om deze weg te bewandelen. Voordat de sector echt met voorstellen kon komen, werd er al een totaalverbod aangekondigd. Dit leidde tot frustratie en onbegrip, omdat men het gevoel had dat de kans niet werd geboden om met een evenwichtig en gecontroleerd plan te komen. Officieel blijft het doel van de overheid duidelijk: het beschermen van de samenleving tegen de effecten van overmatige gokexposure.

Volgens Bas Raemakers van Eredivisie CV maakt dit verbod het moeilijker om het Nederlandse voetbal op een financieel gezonde manier te exploiteren. In de Europese subtop is het namelijk van levensbelang om voldoende inkomsten te genereren om talenten te behouden en te kunnen concurreren met clubs uit grotere competities. Het mogelijke verval dreigt als de inkomstenstroom vanuit online kansspelen volledig wegvalt, zo stelt de organisatie.

De consequenties van een algeheel verbod in de sport

Critici van het verbod wijzen erop dat een algeheel verbod op online gokbedrijven niet zal doen verdwijnen; het zal er enkel voor zorgen dat deze in de schaduw blijven opereren. Door een gebrek aan zichtbaarheid staan clubs niet meer te boek als ‘partners’ van de gokbedrijven, zoals Circus Casino, maar gaat de illegale markt wellicht weer floreren. Dat zou juist kunnen leiden tot minder toezicht en een grotere kans op problematische gokgedragingen bij kwetsbare doelgroepen.

Daar komt bij dat online gok sponsoring in andere Europese landen nog wel is toegestaan. Hierdoor kunnen Nederlandse clubs op termijn achterop raken in de financiële concurrentiestrijd. Als eenzelfde verbod elders uitblijft, ontstaan er scheve verhoudingen. Sponsors met diepe zakken emigreren dan riant naar landen waar een sponsoring verbod nog niet is ingevoerd. Zonder Europees gecoördineerd beleid blijft het risico bestaan dat Nederland zichzelf uit de markt prijst.

Een ander argument is dat een verbod op ongerichte reclame nog te begrijpen valt, maar dat club specifieke partnerships minder direct zouden bijdragen aan een hausse aan nieuwe gokkers. Veel voetbalorganisaties dachten met strenge regels rond bijvoorbeeld stadionreclames van bijvoorbeeld een auto importeur en maximale zichtbaarheid te kunnen werken, in plaats van een volledig slot op de deur. Maar de overheid koos voor een rigoureuze aanpak en zette hiermee de toon voor de komende jaren.