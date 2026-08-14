De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"
Frenkie de Jong heeft geen makkelijk jaar gehad. Los van blessures, meent hij dat er veel onwaarheden omtrent zijn persoon zijn ontstaan. Een journalist krijgt daarbij de wind van voren.
"Het gaat goed met mij, maar ik heb het idee dat er veel ruis rondom mij is. Een aantal onjuiste dingen gaan rond en dat zit mij dwars. Daarom ben ik hier, om wat dingen op te helderen", begint De Jong bij de clubkanalen van FC Barcelona. "Ik ben nu zeven jaar bij de club en het is altijd mijn droom geweest om voor Barcelona te spelen. Er zijn nog steeds dromen en doelen die ik hier wil bereiken."
Recentelijk kwakkelde hij veel met blessures, waar journalisten hem verwijten maken. Dat raakt De Jon. "Het is frustrerend dat ik nu moet revalideren, want ik verwachtte dat niet. En nu zie ik veel onwaarheden verschijnen. Het zorgt ervoor dat ik boos en geïrriteerd raak, want het beïnvloedt mijn imago en hoe mensen mij zien."
Een naam noemen is hij niet bang voor: Gerard Romero. "Hij is het begonnen. Hij zei vorig seizoen dat ik weigerde te spelen in de Champions League tegen Atlético Madrid. Dat is gewoonweg niet waar. Ik droom van die wedstrijden, iedereen wil ze spelen. Ik kan mij niet voorstellen waarom je zegt dat ik zou weigeren te spelen. Ook zei hij dat mijn relatie met de trainer, Hansi Flick, slecht is. Ook dat is onjuist. Hetzelfde geldt voor mijn relatie met de club."
"Toen werd er gezegd dat ik gestraft werd. Weer door Romero. Ik wil dat benadrukken, omdat hij vaker leugens over mij heeft verspreid", zegt De Jon. "Alleen, ik wil het niet meer zomaar aan mij voorbij laten gaan. Hij moet begrijpen dat er gevolgen zijn als je onjuiste informatie verspreidt. Voor veel journalisten is het vandaag de dag belangrijker om een verhaal naar buiten te brengen dan een verhaal naar buiten te brengen dat waar is."
"Aan de fans wil ik nog zeggen dat ik hun steun voel. Voor komend seizoen hebben we een sterke ploeg. Een jonge ploeg, die al een en ander heeft gewonnen. Daar hopen we nog prijzen aan toe te mogen voegen. Vooral de Champions League motiveert ons enorm", besluit De Jong.
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