De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

"Het gaat goed met mij, maar ik heb het idee dat er veel ruis rondom mij is. Een aantal onjuiste dingen gaan rond en dat zit mij dwars. Daarom ben ik hier, om wat dingen op te helderen", begint De Jong bij de clubkanalen van FC Barcelona. "Ik ben nu zeven jaar bij de club en het is altijd mijn droom geweest om voor Barcelona te spelen. Er zijn nog steeds dromen en doelen die ik hier wil bereiken."

Recentelijk kwakkelde hij veel met blessures, waar journalisten hem verwijten maken. Dat raakt De Jon. "Het is frustrerend dat ik nu moet revalideren, want ik verwachtte dat niet. En nu zie ik veel onwaarheden verschijnen. Het zorgt ervoor dat ik boos en geïrriteerd raak, want het beïnvloedt mijn imago en hoe mensen mij zien."

Een naam noemen is hij niet bang voor: Gerard Romero. "Hij is het begonnen. Hij zei vorig seizoen dat ik weigerde te spelen in de Champions League tegen Atlético Madrid. Dat is gewoonweg niet waar. Ik droom van die wedstrijden, iedereen wil ze spelen. Ik kan mij niet voorstellen waarom je zegt dat ik zou weigeren te spelen. Ook zei hij dat mijn relatie met de trainer, Hansi Flick, slecht is. Ook dat is onjuist. Hetzelfde geldt voor mijn relatie met de club."