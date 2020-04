Geschreven door Jessica Westdijk 05 apr 2020 om 12:04

Siem de Jong verruilde deze winter Ajax voor FC Cincinnatti. Toen de MLS van start ging was hij nog niet speelgerechtigd en als snel daarna werd de competitie, net zoals alle andere competities, stilgelegd.

“Ik had pas drie keer met de groep getraind toen het trainingscomplex op slot ging. We hebben een trainingsschema meegekregen”, vertelt De Jong aan Het Parool. “Het plan is vooralsnog om op 10 mei weer samen te komen, maar ik kan me nu niet voorstellen dat de crisis dan voorbij is”, vervolgt hij.

Zo kwam De Jong op 26 januari voor het laatste in actie, met Ajax tegen FC Groningen. “Ik begon voor het eerst sinds lange tijd in de basis, omdat Hakim Ziyech geblesseerd was, maar heb mijn kans toen niet gepakt. De concurrentie op het middenveld is heel groot en mijn rol was klein sinds ik was teruggekeerd uit Sydney. Ik heb hier en daar wat minuten gepakt, ook in de Champions League, maar ik wil het liefst elke week spelen. Ik heb mooie jaren bij Ajax gehad hoor, en ik blijf de club ook volgen”, zo is hij duidelijk.