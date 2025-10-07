De Jong looft Ajacied: "Heilig overtuigd van zijn kwaliteiten"

Ajax bleef in Rotterdam steken op een 3-3-gelijkspel tegen Sparta. Onder leiding van John Heitinga toonde de ploeg veerkracht door een 3-1-achterstand goed te maken. Voor Ajax wisten Wout Weghorst (2) en Oscar Gloukh het net te vinden.

Oud-voetballer Theo de Jong was namens de Telegraaf aanwezig en stelde het elftal van de week samen, waarin ook Raúl Moro van Ajax is opgenomen. Hij is zeer te spreken over de 22-jarige Spaanse aanvaller.

De Jong is lovend. "Raúl Moro van Ajax hoort voor mij ook in het elftal van de week. Ik ben heilig overtuigd van zijn kwaliteiten. Er wordt gezegd dat Ajax weinig diepgang heeft. Moro heeft dat in principe wel. Het is een kwestie van eisen, ook op trainingen, dat hij veel vaker zonder bal de diepte kiest. Hij valt nu vooral op door zijn mooie dribbel en is ook nog eens snel met de bal."