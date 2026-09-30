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De Jong moet oppassen: "Anders word je voor een trainer onbetrouwbaar"

Rik Engelbertink
Azzedine Ounahi en Frenkie de Jong
Azzedine Ounahi en Frenkie de Jong Foto: © BSR Agency

Mike Verweij denkt dat Jurriën Timber tegen Griekenland in de basis zal staan. Valentijn Driessen heeft ook wensen en vindt dat de verdediging van Oranje voor meer voetbal moet zorgen. Jan Paul van Hecke, zo werd woensdag bekend, moet de wedstrijden met Griekenland en Servië laten schieten.

"Xavi denkt altijd aanvallend en kiest voor comfortabele voetballers, dan lijkt mij de keuze voor Timber wel logisch", begint Verweij in Kick-off van De Telegraaf. "Alleen Timber heeft hetzelfde waar Frenkie de Jong last van heeft en dat is fit blijven. Anders word je voor een trainer onbetrouwbaar. Ik denk dat de keuze op Timber gaat vallen."

"Je hebt ook niet zoveel alternatieven. Timber is het enige alternatief, anders moet je kijken naar de rechtsback", zegt Driessen in. "Givairo Read doet het goed bij Feyenoord en is aan de bal goed, maar daar staat Dumfries die voor aanvallend gevaar zorgt."

"Ik ben het met je eens dat er meer voetbal moet komen vanuit achteruit. Als je ziet hoe ze de bal allemaal naar elkaar spelen. Het is aannemen en passen", analyseert hij. "De passes zijn allemaal breed, daar word je niet vrolijk van. Het blijft heel traag."

"Een type Schouten zou een goede oplossing zijn. Voor de kortere termijn zie ik geen oplossingen, dus ik denk dat je het met dit elftal moet doen. Als je Nederland ziet spelen tegen Duitsland en daarna tegen Servië, is het geen topachtland van de wereld", aldus Driessen. 

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