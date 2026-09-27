De Jong nadert rentree bij FC Barcelona: specifieke datum genoemd
Frenkie de Jong lijkt langzaam maar zeker toe te werken naar zijn rentree bij FC Barcelona. De middenvelder is nog altijd herstellende van zijn blessure, maar bevindt zich volgens Mundo Deportivo inmiddels in de laatste fase van zijn revalidatie. Het Spaanse medium noemt zelfs een concrete wedstrijd waarop De Jong zijn terugkeer zou kunnen maken.
De Jong wordt in de eerste week van oktober terugverwacht bij de groepstraining van Barcelona. Tot dusver werkt de Nederlander individueel aan zijn herstel. Een onmiddellijke terugkeer in de wedstrijdselectie zit er echter niet in. Naar verwachting heeft hij daarna nog twee tot drie weken nodig voordat trainer Hansi Flick weer een beroep op hem kan doen.
Het drukke programma van Barcelona maakt een snelle rentree bovendien lastig. De Jong moet eerst voldoende wedstrijdritme opdoen om weer mee te kunnen in het hoge tempo van de ploeg. Door de vele belangrijke wedstrijden is er tegelijkertijd weinig ruimte om uitgebreid met zijn ploeggenoten te trainen.
Volgens Mundo Deportivo komt daardoor vooral het duel met Alavés van 1 november in beeld. Dat zou een realistischer moment zijn voor de rentree van De Jong. De middenvelder raakte tijdens het WK met Oranje geblesseerd en treft bij zijn terugkeer bovendien extra concurrentie aan, nadat Barcelona Rodri naar Camp Nou haalde.
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