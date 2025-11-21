Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

Stefan

Frenkie de Jong opende afgelopen week zijn eigen Johan Cruijff Court in zijn geboorteplaats Gorinchem. De voetballer werd in 2019 gekozen tot Talent van het Jaar als speler van Ajax.

"Haha, het is altijd moeilijk beloven. Ik sluit het niet uit, maar...", vertelt De Jong voor de camera van Ajax TV. "Ik heb een geweldige tijd bij Ajax heb gehad. Ik vond het hartstikke mooi. Als het er in de toekomst nog van mag komen, zou dat heel mooi zijn. Maar beloven in het voetbal, dat is moeilijk", aldus De Jong.

De Jong vertrok in de zomer van 2015 naar Ajax, dat hem eerst nog weer een seizoen verhuurde aan Willem II. De middenvelder groeide in Amsterdam uit tot een absolute sterkhouder en was een belangrijke pion in het elftal van Erik ten Hag, dat in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte. In de zomer van 2019 vertrok hij voor de gigantische transfersom van 86 miljoen euro naar FC Barcelona.

Gerelateerd:
Peter Bosz in het Philips Stadion

Peter Bosz vertelt: "Daar vond ik hem bij Ajax te langzaam voor"

0
Johan Derksen

Derksen wijst naar oud-Ajacied: "Dat gaat de politie uitzoeken"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Frenkie de Jong Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd