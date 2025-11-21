De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

"Haha, het is altijd moeilijk beloven. Ik sluit het niet uit, maar...", vertelt De Jong voor de camera van Ajax TV. "Ik heb een geweldige tijd bij Ajax heb gehad. Ik vond het hartstikke mooi. Als het er in de toekomst nog van mag komen, zou dat heel mooi zijn. Maar beloven in het voetbal, dat is moeilijk", aldus De Jong.

De Jong vertrok in de zomer van 2015 naar Ajax, dat hem eerst nog weer een seizoen verhuurde aan Willem II. De middenvelder groeide in Amsterdam uit tot een absolute sterkhouder en was een belangrijke pion in het elftal van Erik ten Hag, dat in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte. In de zomer van 2019 vertrok hij voor de gigantische transfersom van 86 miljoen euro naar FC Barcelona.