Geschreven door Jessica Westdijk 07 apr 2020 om 10:04

In een uitgebreid interview op de clubkanalen van FC Barcelona laat Frenkie de Jong zijn shirtjescollectie zien. De afgelopen jaren heeft hij met flink wat spelers shirtje geruild.

Aan de meeste bewaart hij mooie herinneringen, maar eentje is toch wel erg pijnlijk. De Jong heeft ook een shirt van Lucas Moura in zijn bezit. Dat ruilde hij na het heenduel met Tottenham Hotspur in Londen. Daar won Ajax nog met 0-1, maar in Amsterdam velde Moura Ajax hoogstpersoonlijk met een hattrick.