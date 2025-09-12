AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

De Jong terug bij Ajax: "Opnieuw van waarde zijn voor de club"

Arthur
bron: ESPN
Siem de Jong scoort in de kampioenswedstrijd tegen FC Twente
Siem de Jong scoort in de kampioenswedstrijd tegen FC Twente Foto: © Pro Shots

Siem de Jong beleefde prachtige tijden bij Ajax. Als jeugdspeler groeide hij door tot aanvoerder en was hij een belangrijk onderdeel van de successen van de club. Na een avontuurlijke loopbaan, waaronder periodes in het buitenland, besloot De Jong twee jaar geleden zijn actieve spelerscarrière af te sluiten.

Sindsdien is hij zijn horizon bij Ajax op een andere manier aan het verkennen. De Jong is dus nog altijd bij de club, zij het in een andere functie, zo laat hij weten tegenover ESPN.

"Vanuit Ajax is er traineeship opgericht om te kijken of oud-spelers en speelsters ooit weer een rol kunnen vervullen binnen de club, bijvoorbeeld in een bestuurlijke functie of op andere posities waar ze van toegevoegde waarde kunnen zijn," legt De Jong uit. "Voor ons is het zoeken naar een nieuwe rol, om zo opnieuw van waarde te kunnen zijn voor de club."

Lees meer:
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
