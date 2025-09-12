De Jong terug bij Ajax: "Opnieuw van waarde zijn voor de club"

Siem de Jong beleefde prachtige tijden bij Ajax. Als jeugdspeler groeide hij door tot aanvoerder en was hij een belangrijk onderdeel van de successen van de club. Na een avontuurlijke loopbaan, waaronder periodes in het buitenland, besloot De Jong twee jaar geleden zijn actieve spelerscarrière af te sluiten.

Sindsdien is hij zijn horizon bij Ajax op een andere manier aan het verkennen. De Jong is dus nog altijd bij de club, zij het in een andere functie, zo laat hij weten tegenover ESPN.

"Vanuit Ajax is er traineeship opgericht om te kijken of oud-spelers en speelsters ooit weer een rol kunnen vervullen binnen de club, bijvoorbeeld in een bestuurlijke functie of op andere posities waar ze van toegevoegde waarde kunnen zijn," legt De Jong uit. "Voor ons is het zoeken naar een nieuwe rol, om zo opnieuw van waarde te kunnen zijn voor de club."