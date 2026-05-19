De Jonge ziet kansen tegen Ajax: "Dat kan in ons voordeel zijn"

Gijs Kila
bron: RTV Noord
Tika de Jonge
Tika de Jonge Foto: © BSR Agency

Tika de Jonge ziet kansen voor FC Groningen in de play-offs om Europees voetbal tegen Ajax. De middenvelder denkt dat de teleurstelling bij de Amsterdammers na het mislopen van de derde en vierde plaats een rol kan spelen.

"Een club als Ajax die de play-offs in moet heeft daardoor een bepaalde tik gekregen en dat kan in ons voordeel zijn", aldus De Jonge bij RTV Noord. Toch wil hij zich niet volledig blindstaren op de mentale situatie van de tegenstander. "Ik weet niet of dat meespeelt voor hen, maar we moeten het zelf doen."

Volgens de middenvelder reist Groningen in ieder geval met vertrouwen af naar Amsterdam. "Wij gaan er met een goed gevoel heen en zij hebben een tik gekregen omdat ze hoopten om derde of vierde te worden."

Wel waarschuwde De Jonge dat het niveau omhoog moet ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd. "We kunnen zeker een resultaat pakken, maar dan kunnen we niet zo’n wedstrijd als vandaag op de mat leggen."

De Jong vindt bovendien dat FC Groningen zijn plek in de play-offs volledig heeft verdiend. "We hebben goed voetbal laten zien en hebben goede resultaten geboekt. Ook tegen de ploegen die in de play-offs spelen."

Volgens hem past het spel van de andere play-offclubs goed bij Groningen. "Deze ploegen spelen ook hoog druk en dat ligt ons beter, omdat we dan ook kunnen voetballen."

