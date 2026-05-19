De Jonge ziet kansen tegen Ajax: "Dat kan in ons voordeel zijn"

Tika de Jonge ziet kansen voor FC Groningen in de play-offs om Europees voetbal tegen Ajax. De middenvelder denkt dat de teleurstelling bij de Amsterdammers na het mislopen van de derde en vierde plaats een rol kan spelen.

"Een club als Ajax die de play-offs in moet heeft daardoor een bepaalde tik gekregen en dat kan in ons voordeel zijn", aldus De Jonge bij RTV Noord. Toch wil hij zich niet volledig blindstaren op de mentale situatie van de tegenstander. "Ik weet niet of dat meespeelt voor hen, maar we moeten het zelf doen."

Volgens de middenvelder reist Groningen in ieder geval met vertrouwen af naar Amsterdam. "Wij gaan er met een goed gevoel heen en zij hebben een tik gekregen omdat ze hoopten om derde of vierde te worden."

Wel waarschuwde De Jonge dat het niveau omhoog moet ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd. "We kunnen zeker een resultaat pakken, maar dan kunnen we niet zo’n wedstrijd als vandaag op de mat leggen."