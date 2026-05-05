De Jongh op weg naar transfer? "Ajax trainen is niet moeilijk"
Pieter de Jongh heeft zich ontwikkeld tot een echte voetbalnomade die over de hele wereld actief is geweest als trainer. Hij duikt regelmatig op in filmpjes op social media en blijft daardoor een opvallende verschijning binnen het internationale voetbal. Een terugkeer naar Nederland sluit hij niet uit, maar die kans acht hij zelf klein, zo vertelt hij in een gesprek bij Grensloos Gebabbel.
Wanneer hem wordt voorgelegd of hij open zou staan voor een rol als hoofdtrainer bij topclubs als Ajax, PSV of Feyenoord, reageert De Jongh gemengd. Hij ziet het als een interessante uitdaging. "Ik heb die vraag vaker gehad, maar ik ben ook reel. Ik weet dat de top zes van Nederland niet komt naar mij", waartoe ook NEC, FC Twente en AZ behoren op dit moment. Hij legt het uit met een grappige anekdote. "Als de hemel naar beneden valt hebben we allemaal een blauwe muts, maar die valt niet dus we hebben geen blauwe muts."
Volgens De Jongh zit zijn kracht vooral in het omgaan met mensen. Die ervaringen vormen volgens hem de basis van zijn zelfvertrouwen als trainer op hoog niveau. "Ik ben realistisch dat zij niet komen, maar ik heb wel die kwaliteiten om hen te trainen. Nu zullen mensen zeggen dat ik arrogant ben. Voetballers van Ajax, Feyenoord en PSV trainen is niet zo moeilijk. Het is makkelijk omdat de organisatiestructuur staat."
Tegelijkertijd benadrukt hij dat zijn manier van werken soms botst met hoe het voetbal in Nederland wordt benaderd. Volgens hem wordt het verschil vaak onderschat tussen goed georganiseerde clubs en meer chaotische voetbalomgevingen waarin hij zelf veel ervaring heeft opgedaan. "Als je je zoals ik 12 jaar staande kan houden in een paradijswereld in Afrika waar van alles gebeurt. Daar betalen ze te laat, er is matchfixing en je boekt nog resultaten. Hier is het een stuk makkelijker is omdat het goed gereld is."
Ondanks zijn internationale loopbaan blijft Nederland in zijn achterhoofd bestaan als een mogelijke bestemming, al is het niet iets waar hij actief op inzet. De Jongh lijkt vooral gedreven door nieuwe uitdagingen in onbekende voetbalwerelden, waar hij zijn eigen aanpak kan blijven testen en verfijnen. Hij vat zijn visie op topvoetbal kort samen: "Een voetballer van de top drie in Nederland hoef je niet te leren een bal te stoppen. Je moet die spelers de juiste richting op krijgen. Daar durf ik wel van te zeggen dat ik het goed beheers."
