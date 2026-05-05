De Jongh op weg naar transfer? "Ajax trainen is niet moeilijk"

Pieter de Jongh heeft zich ontwikkeld tot een echte voetbalnomade die over de hele wereld actief is geweest als trainer. Hij duikt regelmatig op in filmpjes op social media en blijft daardoor een opvallende verschijning binnen het internationale voetbal. Een terugkeer naar Nederland sluit hij niet uit, maar die kans acht hij zelf klein, zo vertelt hij in een gesprek bij Grensloos Gebabbel .

Wanneer hem wordt voorgelegd of hij open zou staan voor een rol als hoofdtrainer bij topclubs als Ajax, PSV of Feyenoord, reageert De Jongh gemengd. Hij ziet het als een interessante uitdaging. "Ik heb die vraag vaker gehad, maar ik ben ook reel. Ik weet dat de top zes van Nederland niet komt naar mij", waartoe ook NEC, FC Twente en AZ behoren op dit moment. Hij legt het uit met een grappige anekdote. "Als de hemel naar beneden valt hebben we allemaal een blauwe muts, maar die valt niet dus we hebben geen blauwe muts."

Volgens De Jongh zit zijn kracht vooral in het omgaan met mensen. Die ervaringen vormen volgens hem de basis van zijn zelfvertrouwen als trainer op hoog niveau. "Ik ben realistisch dat zij niet komen, maar ik heb wel die kwaliteiten om hen te trainen. Nu zullen mensen zeggen dat ik arrogant ben. Voetballers van Ajax, Feyenoord en PSV trainen is niet zo moeilijk. Het is makkelijk omdat de organisatiestructuur staat."