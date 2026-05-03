2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Ajax transfergeruchten en nieuws

"De kans dat Berghuis zijn carrière daar afsluit is vrij groot"

bron: ESPN
Steven Berghuis neemt de bal aan
Steven Berghuis neemt de bal aan Foto: © BSR Agency

Het lijkt er steeds meer op dat Steven Berghuis zijn loopbaan zal afsluiten bij Ajax. De ervaren aanvaller, die ook op het middenveld uit de voeten kan, ligt nog vast tot de zomer van 2027 en een vertrek lijkt voorlopig niet aan de orde.

Volgens ESPN is de kans groot dat Berghuis niet meer verkocht wordt. "De kans dat hij niet meer verkocht wordt en zijn carrière bij Ajax afsluit, is dus vrij groot", klinkt het in een analyse van het medium.

Berghuis maakte in 2021 de overstap van Feyenoord naar Ajax en groeide sindsdien uit tot een vaste waarde. Inmiddels zit hij in zijn vijfde seizoen in Amsterdam en staat de teller op 176 officiële wedstrijden, met daarin 38 doelpunten en 44 assists.

Toch ziet ESPN ook een ontwikkeling in zijn spel. "Bijna elke nieuwe trainer erkent de kwaliteiten van Berghuis. Ze zijn allemaal onder de indruk van zijn spelintelligentie en passing. Tegelijkertijd boet hij elk jaar iets in qua snelheid, explosiviteit en dynamiek en wordt hij zelden meer als middenvelder opgesteld. Daarnaast miste hij de afgelopen drie seizoenen telkens een behoorlijk aantal wedstrijden door blessures."

Ondanks die kanttekeningen blijft zijn waarde voor de ploeg overeind. "Dat Berghuis nog van waarde is voor Ajax kent geen enkele twijfel. Maar dat hij na een maandenlange blessure direct een van de beste Ajacieden is, zegt net zo goed wat over de kwaliteit van de rest van de selectie als over de 34-jarige rechtsbuiten."

