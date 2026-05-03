"De kans dat Berghuis zijn carrière daar afsluit is vrij groot"

Het lijkt er steeds meer op dat Steven Berghuis zijn loopbaan zal afsluiten bij Ajax. De ervaren aanvaller, die ook op het middenveld uit de voeten kan, ligt nog vast tot de zomer van 2027 en een vertrek lijkt voorlopig niet aan de orde.

Volgens ESPN is de kans groot dat Berghuis niet meer verkocht wordt. "De kans dat hij niet meer verkocht wordt en zijn carrière bij Ajax afsluit, is dus vrij groot", klinkt het in een analyse van het medium.

Berghuis maakte in 2021 de overstap van Feyenoord naar Ajax en groeide sindsdien uit tot een vaste waarde. Inmiddels zit hij in zijn vijfde seizoen in Amsterdam en staat de teller op 176 officiële wedstrijden, met daarin 38 doelpunten en 44 assists.