"De kans dat Farioli bij Ajax blijft, acht ik niet zo groot"

“Het zal zo’n jaar geleden zijn dat Ajax contact opnam met Francesco Farioli", blikt hij terug op de website van het Parool. "Terwijl het elftal onder leiding van John van ’t Schip voortploeterde, vloog een delegatie van Ajax naar Nice voor een gesprek met de trainer van de plaatselijke Olympique Gymnaste Club. Ook Graham Potter was destijds in beeld als de nieuwe hoofdtrainer, maar hij was duurder dan Farioli”, aldus Van Kempen.

“Inmiddels heeft de 35-jarige Italiaan - hij wordt donderdag 36 - het zwalkende team omgesmeed tot bijna landskampioen.", vervolgt hij. "Hoewel de Eredivisie in grote voetballanden maar klein bier is, valt Farioli wel op. In De Gazzetta Dello Sport staat vandaag een groot stuk over Farioli’s werkzaamheden met als titel: ‘Italiaans’ Ajax een stap verwijderd van de titel. Ook in de Spaanse pers dook hij al op", constateert Van Kempen.

“De kans dat Farioli in Amsterdam blijft, acht ik niet zo groot", waarschuwt hij. "Gesteld dat hij een kok was, dan heeft hij in Amsterdam met de beschikbare ingrediënten een voortreffelijke maaltijd bereid. Maar hij wil ook eens aan de slag met z’n eigen ingrediënten. In een keuken met scherpere messen, een professioneler fornuis en een beter hygiëne. Bij andere clubs kan dat sneller en beter dan bij Ajax. Farioli is voor pakweg vijf miljoen euro op te halen. Dat is een schijntje voor iemand die de kamertemperatuur in de Johan Cruijff ArenA in korte tijd van 12 naar 21 graden kreeg.”