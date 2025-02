"De komst van Rosa is omgeven met flink wat punten van twijfel"

"Ajax is met Lucas Rosa voor een rechtsback gegaan met een relatief hoge ondergrens", zo is zijn conclusie. "De Braziliaan is atletisch, fel en taakbewust als bewaker van vleugelaanvallers. Aanvallend moet hij het vooral hebben van directheid." Toch is Planting niet helemaal overtuigd: "Wel is de komst van Rosa omgeven met flink wat gerede punten van twijfel."

Planting vervolgt: "Zo is het opmerkelijk dat Rosa de afgelopen anderhalf jaar zelden op rechts in actie is gekomen, en dat hij niet al te comfortabel oogt wanneer hij als passer mee moet draaien in het positiespel. Defensief biedt Rosa wat meer veiligheid dan concurrent Gaaei, maar aanvallend moet nog blijken of hij de impact van de Deen kan matchen", zo klinkt het.