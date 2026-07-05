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"De komst van Ter Stegen tekent de aanpak van Cruijff bij Ajax"

Joram
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt een opvallende slag te hebben geslagen op de transfermarkt. De Amsterdammers zouden dichtbij de komst van Marc-André ter Stegen zijn, die op huurbasis overkomt. Volgens Het Parool gaat het om een transfer die binnen de club als een flinke stunt wordt gezien en bovendien veel zegt over de koers van technisch directeur Jordi Cruijff.

De krant benadrukt dat weinig mensen deze stap hadden zien aankomen en koppelt de deal aan de ambities binnen de club. Zo klinkt het: "Dat Ter Stegen naar Amsterdam komt, hadden toch weinig mensen voorzien. Het tekent de torenhoge ambities van de technisch directeur van Ajax, die direct om de prijzen wil spelen. Het tekent de aanpak van Cruijff. Hij richt zich volledig op het eerste elftal en geeft de rest van de club beduidend minder aandacht."

Tegelijkertijd worden er ook vraagtekens geplaatst bij de fitheid van de Duitse doelman, die in het verleden meerdere blessures kende.
"De vraag is of Ter Stegen na een aantal zware blessures nog dezelfde keeper is. Voor Cruijff zal het een ingecalculeerd risico zijn. Blijft ter Stegen fit en heeft hij niet te veel van zijn reactiesnelheid ingeleverd, dan heeft Ajax de beste keeper van de Eredivisie in huis."

Ook wordt gewezen op eerdere transfers die minder succesvol uitpakten, als waarschuwing voor het huidige beleid. "Dat zo’n gok ook verkeerd kan uitpakken bleek afgelopen seizoen met het aantrekken van Oleksandr Zinchenko en Takehiro Tomiyasu. Zij kwamen met hoge verwachtingen en flinke salarissen naar Amsterdam, maar speelden slechts een handvol wedstrijden", aldus Het Parool.

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