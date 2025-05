De Kruif ziet effect: "Meer Graafschap-shirtjes dan Ajax-shirtjes"

“Ik vind het wel een eer", stelt De Kruijf. "Het is niet mijn club, dat is Feyenoord. Maar dat weten ze ook en vinden ze ook niet erg. Maar het leuke van De Graafschap: als ik ga trainen met de jongens op het veld ’s avonds, dan zie je bij ons in Drempt meer Graafschap-shirtjes dan Feyenoord- of Ajax-shirtjes. De Graafschap is dus zó verankerd in die gemeenschap. Dát is wel leuk om te doen.”

Volgens De Kruif kleeft daar echter ook aan nadeel aan. “Het is zó verankerd, dus iedereen vindt er wat van. Maar het is een club met heel veel potentie, fantastische mensen. Dat maakt het leuk om te doen, maar je weet ook dat als je erin stapt, dat je af en toe een paar (figuurlijke) klappen krijgt. Dat gaat gewoon gebeuren”, aldus De Kruif.