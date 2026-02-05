Het laatste Ajax Nieuws
'De Lang vindt na vertrek bij Ajax nieuwe baan bij een topclub'
Kelvin de Lang Foto: © Pro Shots
Kelvin de Lang keert terug bij Manchester City. De 45-jarige Amsterdammer, die eind december vertrok als hoofd scouting bij Ajax, gaat bij de Engelse topclub aan de slag als director of emerging talent.
Dat nieuws meldt De Telegraaf. De Lang is geen onbekende in Manchester. Tussen 2017 en 2023 werkte hij al voor City als scout en als begeleider van huurspelers.
In zijn nieuwe functie binnen de City Group gaat hij zich wereldwijd richten op het identificeren en ontwikkelen van spelers met toppotentie: talenten die op jonge leeftijd al de stap naar het hoogste niveau kunnen maken.
