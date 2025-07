De Lange bevestigt interesse van Ajax: "Dat had ik wel ingeschat"

Jeffrey de Lange was in beeld bij Ajax. Dat vertelt de doelman van Marseille in gesprek met ESPN .

Ajax informeerde meermaals naar De Lange. "Ik wist dat er vorig jaar wat sprake van was, dus had ook wel ingeschat dat er deze zomer misschien wat telefoontjes over en weer zouden gaan", geeft hij toe. "Er wordt natuurlijk heel veel gebeld, maar uiteindelijk moet je kijken of en hoe het door kan gaan. Het was voor mij vooral zaak om lekker met mijn gezinnetje te zijn."

Een terugkeer was uiteindelijk niet concreet aan de orde en Ajax vond in Liverpool-doelman Vitezslav Jaros al een nieuwe eerste doelman. De doelman koestert nog altijd wel warme gevoelens voor zijn jeugdclub. "Ik heb er elf jaar gespeeld, dus vanuit vroeger heeft het sowieso een plekje in mijn hart. Ik zou er zeker naar hebben gekeken", verzekert hij. "Of er deze zomer ook sprake van was? Dat laat ik in het midden."