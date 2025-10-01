Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Ajax historie & oud-spelers

De Lange blikt terug: "Wat heeft Ajax nou voor talent gekocht?"

Max
bron: De Telegraaf
Jeffrey de Lange in de Ligue 1
Jeffrey de Lange in de Ligue 1 Foto: © Pro Shots

Jeffrey de Lange is erg te spreken over Kasper Dolberg. De doelman van Olympique Marseille speelde in de jeugd van Ajax met de Deense spits. 

Destijds maakte de zeventienjarige Dolberg niet gelijk een goede indruk. "Ik weet nog goed hoe de eerste training ging. Hij raakte geen pepernoot en we dachten allemaal: wat heeft Ajax nou voor een talent gekocht?", blikt hij terug in de Telegraaf. "De volgende dag deden we echter een grote partij, elf tegen elf en toen was hij geweldig."

Volgens de doelman was Dolberg een van de grootste talenten in de jeugd van Ajax. "Ik heb heel lang gezegd dat we met Frenkie (de Jong) en Matthijs (de Ligt) een paar toppers hadden bij Ajax, maar in zoveel opzichten was Kasper een topspits", oordeelt hij. Ik was erg onder de indruk van hem. Hij heeft een paar ongelukkige periodes gehad daarna maar hij is nog steeds een goeie spits."

Dinsdagavond staat De Lange met Olympique Marseille tegenover zijn oude club Ajax. Dat duel begint om 21.00. 

