De Lange dankbaar voor oud-Ajacied: "Hij hielp me ook veel"
Jeffrey de Lange is momenteel de eerste doelman van Olympique Marseille. De oud-speler van FC Twente en Go Ahead Eagles ziet dat de Franse topclub het financieel zwaar heeft, waardoor hij zijn kans kon grijpen. Anderzijds vindt hij dat hij klaar is voor een dergelijke kans, na een lange tijd te hebben moeten dienen als tweede doelman achter Gerónimo Rulli.
"Het klopt dat ik nu op het toppunt van mijn carrière zit, als je het gewoon eerlijk afpelt. De aandacht groeit. Logisch, want ik ben van Go Ahead naar Marseille gegaan en speel ook nu. En het gaat goed", zegt De Lange tegenover Voetbal International.
"Maar mijn top heb ik niet bereikt, denk ik. Mijn ontwikkeling is goed geweest. Ik kwam binnen met Gerónimo Rulli. Hij kwam vanuit Ajax en we hadden elkaar in Nederland al een paar keer gesproken. Dat is toch lekker als je met zo iemand samen op kan trekken", is De Lange eerlijk. "Hij hielp me ook veel."
Persoonlijk gaat het goed, maar Marseille heeft het lastig. "De club verkeert nu in financiële problemen. Precies weet ik ook alles niet. Dat is iets voor de top van de club. Maar Marseille kreeg veel restricties. Niemand kwam er meer bij. We hadden ook wel echt een grote selectie. Ieder jaar kwamen er jongens bij, maar werden ook veel spelers verhuurd."
"Die kwamen nu weer terug", vervolgt hij. "Er was ook wel ruimte voor vertrekkers. Rulli bleek er een van. Hij ging naar Manchester City. Zelf ben ik duidelijk geweest naar de club. Ik vind Marseille fantastisch, maar ik wilde per se gaan spelen. Punt. De trainer die kwam, Bruno Génésio, vertelde bij het eerste gesprek echter dat er veel kansen kwamen."
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